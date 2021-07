¡Así era Elon Musk de bebé! Su mamá tuitea una foto por su cumpleaños

June 28, 2021 2 min read

El multimillonario Elon Musk cumple 50 años este lunes 28 de junio.

Su madre, Maye Musk, decidió tuitear una foto del CEO de Tesla y SpaceX por su nacimiento.

Happy birthday ⁦@elonmusk⁩ Thank you for this wonderful day 50 years ago. You have brought me great joy. Lots of love #HappyBirthdayElonMusk now trending pic.twitter.com/xro3QwQD1z