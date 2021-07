Ley de Cannabis en México: ¿Qué significa la Declaratoria de Inconstitucionalidad que aprobó la SCJN?

June 28, 2021 8 min read

Este lunes 28 de junio, cerca del mediodía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la Declaratoria de Inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso adulto de la marihuana en México, luego del que el Congreso no llegara a un consenso respecto a la aprobación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

Con ocho votos a favor de los once ministros que integran el pleno de la Suprema Corte, se avaló la propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Esta señalaba que el Congreso de la Unión había incumplido el mandato de la Corte al no regular el consumo recreativo de la marihuana. Se espera que esta Declaratoria de Inconstitucionalidad se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) esta misma semana.

Así, descriminaliza el uso lúdico o recreativo del cannabis y el THC.

"Con esta declaratoria se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC -como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar-, con fines recreativos, respetando de esta manera el derecho al libre desarrollo de la personalidad", se lee en el comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter de la SCJN.

El texto aclara que "el ejercicio del derecho de autoconsumo" de marihuana "en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren personas que no hubieran brindado su autorización".

Lo que aún no queda despenalizado es importar, comerciar, suministrar "o cualquier otro acto de enajenación y/o distribución de tales sustancias", explican.

¿Qué significa realmente la declaratoria de la SCJN?

En entrevista con Entrepreneur en Español, Luis Armendáriz, abogado corporativo para la industria del Cannabis de la firma Caam Legal y representante de Hoban Law Group, señaló que esta resolución plantea más problemas que soluciones.

“Es un escenario donde el Poder Judicial está legislando, porque está anulando, modificando, una ley. El problema es que, si bien es un paso adelante, se expande el vacío jurídico porque ya puedes consumir, pero no están regulando la industria. ¿En dónde la compro?, ¿Quién la puede vender?, ¿Puedo cultivar para vender o no?, ¿Cuáles son los límites? Es decir, se creó muchísima incertidumbre legal, ¿cómo vas a saber qué puedes hacer y qué no?”, explica el especialista.

Con esta decisión, COFEPRIS no podrá negarte tu permiso de cannabis, aunque éste sigue siendo un requisito indispensable para poder consumir legalmente. Los delitos relacionados con el cannabis siguen estando vigentes si no cuentas con él. — México Unido (@MUCD) June 28, 2021

Armendáriz puntualizó que esta Declaratoria de Inconstitucionalidad “descriminaliza pero no regula” la industria del cannabis y todos los procesos que involucra. Por tanto, habrá situaciones que sean legales e ilegales al mismo tiempo “porque se va a prestar mucho a la interpretación y a la percepción de la gente”.

El abogado de Caam Legal se mostró preocupado por todas las implicaciones de declarar inconstitucionales las disposiciones de la Ley General de Salud que prohibían el uso adulto de cannabis en México.

“Con esto, no te pueden meter a la cárcel por hacer muchas cosas relacionadas a la cannabis. Pero si no estás regulado, desde el punto de vista del derecho administrativo, te pueden poner multas, y tú puedes solicitar amparos y estar así un buen tiempo, porque no estás protegido por una regulación. No hay certidumbre legal”.”, expuso Armendáriz.

¿Por qué no se ha podido concretar la Ley para el uso adulto de la cannabis en México?

Desde 2018 se está aplazando la aprobación para la ley que regula el uso recreativo, lúdico o mejor dicho, el uso adulto del cannabis en México. La Suprema Corte de Justicia señaló que es inconstitucional prohibirlo y ordenó al Poder Legislativo que la legalizara, ya que las disposiciones de la Ley General de Salud que lo prohíben van en contra de los derechos que otorga la Constitución Mexicana.

“El Poder Legislativo saca su iniciativa de ley y, una y otra vez, no cumplieron con los plazos que la Suprema Corte les señalaba para aprobarla. La última prórroga se otorgó el pasado 30 de abril y por eso ahora tuvieron que hacer la Declaratoria General de Inconstitucionalidad”, señaló Luis Armendáriz a Entrepreneur en Español en el marco de la primera edición de The Cannabis Expo en México, realizada el pasado 24 y 25 de junio.

Al resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, la Corte eliminó la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de cannabis y THC que establecía la Ley General de Salud. El ejercicio del derecho de autoconsumo en ningún caso podrá afectar a terceros. pic.twitter.com/JvK4dPUdm3 — Suprema Corte (@SCJN) June 28, 202

En noviembre pasado, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Después pasó a la Cámara de Diputados, donde hicieron algunas modificaciones y la regresaron a la Cámara de Senadores para una votación final por parte de las comisiones.

“Por eso todo el mundo pensaba que ya era legal desde hace meses, pero técnicamente el proceso legislativo no se completó”, comentó Armendáriz.

De haber sido aprobada, solo faltaría el visto bueno del presiente Andrés Manuel López Obrador y que se publicara en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor. Sin embargo, “el dictamen de ley se detuvo en la Cámara de Senadores, pues si bien fue aprobada por dos comisiones, aún le falta el voto de una comisión más y pasarla al presidente para que la firme, aunque todavía podría vetarla en ese punto”, explicó el experto en legislación cannábica.

El dictamen de ley que sigue pendiente de aprobación “legalizaría el uso adulto del cannabis y regularía toda la industria: cultivo, producción, transporte, compraventa, consumo, licencias para negocios y otras actividades, así como toda la parte de salud pública”, indicó el abogado.

¿Qué es legal y qué no de la marihuana en México hasta ahora?

Desde 2017, en México se puede hacer uso legal del cannabis en la industria farmacéutica, una ley que no se pudo implementar propiamente hasta enero de 2021, cuando por fin se publicó el reglamento para poder aplicarla.

“Ese reglamento va enfocado estrictamente al uso farmacéutico, derivados farmacológicos y productos de grado farmacéutico. Esta ley regula toda la cadena, desde el cultivo, investigación y procesamiento para producción primaria, hasta la fabricación, prescripción y venta de medicamentos con componentes derivados del cannabis”, aclaró Luis Armendáriz.

Desde 2017 se aprobó el uso farmacéutico, pero no se había podido implementar porque no hubo una reglamentación secundaria hasta enero de 2021. Imagen: Depositphotos.com

Ahora, solo queda esperar a que el Congreso apruebe una regulación definitiva para el uso adulto de cannabis en México, de lo contrario estaremos atorados en un limbo de incertidumbre durante todo el tiempo que tarden en llegar a un consenso.