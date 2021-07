5 formas de viajar por el mundo y trabajar a distancia desde hoteles 5 estrellas, resorts y casas de lujo este año

July 1, 2021 7 min read

Después de un año manteniéndose cerca de casa, los estadounidenses están listos para viajar nuevamente. Según un informe de Tripadvisor publicado en abril, el 67% de los estadounidenses planean viajar este verano, más que el 17% que lo pensaban en primavera. Y de esos viajeros, el 53% está gastando más dinero en viajes y está de vacaciones por más tiempo, con el 29% escapando por una semana o más y el 28% haciendo viajes de 10 días.

Con las vacaciones de verano en las escuelas de Estados Unidos y las tasas de vacunación en aumento, ahora es el momento perfecto para planificar una escapada prolongada y aprovechar las políticas de trabajo a distancia mientras aún existen. Alquilar una casa o reservar un hotel es siempre una opción, pero si piensas fuera de la caja, hay formas de convertir unas vacaciones de una semana en algo más.

A continuación, encontrarás cinco formas de trabajar a distancia desde hoteles, resorts y casas de lujo en todo el mundo.

Work from Hyatt

La compañía hotelera de talla mundial Hyatt está aprovechando su red de cientos de propiedades en todo el mundo para ofrecer paquetes 'Work from Hyatt' en más de 100 hoteles y resorts. Ve a las montañas para una estadía en Grand Hyatt Vail, o vete aún más lejos a Maui o Playa del Carmen. Cuando reservas una estancia prolongada de más de cinco noches desde Work from Hyatt, se incluye un espacio de trabajo separado, servicios de lavandería con descuento, estacionamiento y WiFi de cortesía, así como un crédito diario para alimentos y bebidas. O piensa en grande con el paquete The Great Relocate de Hyatt, que incluye servicio de limpieza, acceso al gimnasio, salas de junta y soporte técnico para huéspedes que reserven una estadía de más de 29 noches.

Mint Pass

Anunciado como una "membresía anual para el nómada digital", el Mint Pass de 250 dólares al año (unos 5,000 pesos mexicanos) podría ser la opción perfecta para los trabajadores remotos que no quieren permanecer mucho tiempo en un lugar, o están buscando mudarse a una nueva ciudad. Fue creado por Mint House, una empresa de hostelería que ofrece “hoteles de lujo diseñados como casas” en ciudades como Austin, Miami, Nashville y Denver. Imagínate: grandes suites o apartamentos con mucho espacio para vivir, piscina en la azotea, comodidades de lujo y un concierge digital que pre-abastecerá tu espacio con alimentos si lo deseas. Mint Pass te brinda acceso a más de 20 propiedades de Mint House en EU, con descuento en las tarifas, políticas de cancelación flexibles y otras ventajas.

Pasaporte Oasis

Diseñado para verdaderos aventureros, el Oasis Passport permite a los viajeros pagar una tarifa fija mensual para moverte libremente entre la colección de casas de vacaciones y alquileres Oasis en todo el mundo. Las tarifas comienzan en 1,625 dólares al mes (unos 32,000 pesos mexicanos) para estudios o departamentos de una habitación en mercados de 'nivel 1' como Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México; y van hasta los 3,975 dólares por mes (unos 79,000 MXN) para casas de dos habitaciones en mercados de 'nivel 3' como París, Londres, Roma , Austin, Miami y Denver (pero debes registrarte antes del 31 de julio de 2021 para alcanzar esas tarifas). Los viajeros eligen entre 10 y 50 casas de alquiler en estos mercados, y la tarifa mensual incluye servicio de limpieza semanal, WiFi, servicios y asistencia de concierge.

Inspirato Pass

Si no tienes un presupuesto estricto, el servicio de viajes por suscripción de más alto nivel en el mercado, Inspirato Pass, puede lo mejor para ti. Disponible por una tarifa inicial de 2,500 dólares y más mensualidades de 2,500 dólares (unos 50,000 MXN), el pase te brinda acceso a las casas, hoteles y complejos turísticos de Inspirato en Estados Unidos y en todo el mundo. Usa el pase para tomar vacaciones con más frecuencia o tómate unos meses para viajar de tiempo completo, siempre que tengas un sentido de la aventura y no te importe no saber dónde será su próximo destino.

El valor de Inspirato Pass se justifica por el tipo de propiedades que tiene en su red. No pagas una tarifa por noche, solo el costo de la suscripción mesual. Por ejemplo: Inspirato Pass actualmente tiene un viaje al lujoso Chatham Bars Inn de Cape Cod, disponible para el último fin de semana de julio, una de las épocas más populares del año. El precio de lista de la habitación es de casi 3,000 dólares (unos 60,000 MXN) por lo que incluso si solo realizas ese viaje en julio, el pase se paga solo. O vete a The Little Nell en Aspen y quédate en una habitación con vista a la montaña por tres noches del 16 al 19 de agosto, un viaje que costaría más de 7,000 dólares (140,000 MXN) si se reserva a través del hotel.

Love Home Swap

¿Quieres escapar de tu hogar por unas semanas pero quieres gastar poco? Love Home Swap podría ayudarte a cumplir tu sueño de recrear la película 'The Holiday' (El Descanso) sin salir de tu presupuesto. Solo pagas una suscripción mensual que oscila entre 11 y 15 dólares (220 a 300 pesos mexicanos) por mes, y cuenta con un período de prueba gratuito. Luego puedes buscar casas en todo el mundo y comunicarte con sus propietarios para acordar un intercambio de vivienda. Si el propietario no está interesado en intercambiar casas, también pueden hacer lo que se llama un 'intercambio de puntos'. Tú ganas puntos hospedando personas en tu casa, luego puedes gastarlos para quedarte en otras propiedades. La plataforma tiene muchas propiedades en Estados Unidos, además de casas en Portugal, Londres, París y más, que son perfectas para los aventureros.