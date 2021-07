HBO Max llega a México: Precio, contenido y dispositivos disponibles

June 29, 2021 6 min read

Por Sergio López Aguirre

Ya llegó HBO Max a México, conoce aquí su precio y contenido. La nueva plataforma de contenido en streaming llega a México más de un año después de haberse lanzado en Estados Unidos. Aunque la plataforma utilizará el nombre del canal de paga HBO, el contenido de dicho canal no será lo único que se podrá encontrar en ella. Además de todas la programación que ya se conoce de HBO (como Game of Thrones y Los Soprano, por ejemplo), en HBO Max se podrán encontrar muchas otros contenidos propiedad de las diferente propiedades de WarnerMedia.

¿Qué pasará con HBO Go?

Si ya tienes HBO Go, ya tienes HBO Max automáticamente.

Lo único que debes hacer es descargar la aplicación de HBO Max y registrarte con las claves con las que antes entrabas a HBO Go.

¿Qué pasa si mi suscripción a HBO o HBO Go era a través de un proveedor (Izzi, etc)?

Si ya tienes una suscripción a HBO GO directamente con HBO GO o a través de una tienda digital, tendrás acceso a HBO Max a partir del 29 de junio. Sólo tienes que seguir los pasos indicados para actualizar tu aplicación, proporcionar los datos que te pide la plataforma y, a partir de este paso, podrás empezar a disfrutar del contenido de HBO Max», se lee en el sitio oficial de HBO Max.

Únicamente debes descargar la aplicación de HBO Max y registrarte usando las claves de tu suscripción de HBO o las de tu proveedor de servicio de cable (izzi, etc.).

¿Gratis y periodo de prueba?

Habrá algunos episodios que podrán verse totalmente gratis a través del sitio web y además contarán con un periodo de prueba los nuevos usuarios de 7 días. «HBO Max ofrecerá un período de prueba de 7 días, y una zona de degustación donde los usuarios podrán disfrutar algunas de las mejores series y documentales, sin costo alguno», revelaron en un comunicado.

Precios y planes de pago

En versión únicamente móvil, en México tendrá un precio de $99 pesos al mes, pero si se contrata por 12 meses vendrá costando $69 pesos.

Mientras que para la versión estándar será de $149 pesos y a 12 meses quedaría en $104 pesos.

El plan Estándar ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles. Este plan tendrá un precio de MXN $149 al mes.

ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles. Este plan tendrá un precio de al mes. El plan Móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada. Este plan tendrá un precio de MXN $99 al mes.

Más allá del precio: el contenido HBO Max

Además del precio, es importante que sepas el contenido que estará disponible en el catálogo de HBO Max:

HARRY POTTER, la trilogía completa de EL SEÑOR DE LOS ANILLOS y MATRIX, clásicos del cine como EL MAGO DE OZ, CASABLANCA y CANTANDO BAJO LA LLUVIA. De DC Comics estará disponible LA LIGA DE LA JUSTICIA, de Zack Snyder, MUJER MARAVILLA 1984, JOKER, SUPERMAN & LOIS y DOOM PATROL, entre otros.

También podremos disfrutar de series como FRIENDS, THE BIG BANG THEORY, LOS SOPRANO, GAME OF THRONES y SEX AND THE CITY.

La plataforma también apostará por contenido propio bajo el sello de Max Originals. Así tendremos la serie protagonizada por Kaley Cuoco THE FLIGHT ATTENDANT, un drama juvenil auténtico titulado GENERA+ION; una historia de ciencia ficción producida por Ridley Scott, RAISED BY WOLVES, y nuevos realities y documentales como SELENA + CHEF, el concurso de baile LEGENDARY y la docuserie de NICKI MINAJ. Finalmente incluirán el esperado FRIENDS REUNION SPECIAL, lo nuevo de SEX AND THE CITY y el reboot de GOSSIP GIRL.

Contenido extra

En México y Brasil, los suscriptores de HBO Max también podrán ver todos los partidos de la UEFA Champions League.

Estrenos en cine de títulos de Warner

Confirmado. En lo que va del 2021, los títulos de Warner que estrenen en cines (por ejemplo Space Jam 2) llegarán a HBO Max con tan solo 35 días después de distancia, y a diferencia de Estados Unidos donde la película se estrena en simultáneo pero deja la plataforma a los 30 días, aquí la película llega para quedarse en HBO Max a los 35 días de haberse estrenado en cines.

La plataforma tendrá películas de Warner Bros., sin costo adicional tan sólo 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine en México y América Latina. Los títulos son EN EL BARRIO, SPACE JAM: UNA NUEVA ERA, EL ESCUADRÓN SUICIDA, DUNE. También, estarán disponibles películas recientes como TOM Y JERRY, MORTAL KOMBAT, JUDAS Y EL MESÍAS NEGRO y GODZILLA VS. KONG.

