Lo que debe saber sobre el futuro del fitness después de una pandemia: franquicias, estudios boutique y seguridad

Sin lugar a dudas, 2020 sacudió a muchas industrias de manera increíble, amenazando la base misma sobre la que se apoyan tantas empresas. La industria del fitness experimentó cambios significativos en 2020 cuando personas de todo el mundo buscaron nuevas formas de mantenerse saludables bajo las restricciones establecidas debido a la pandemia. Desde las clases de Zoom hasta la compra de equipos, las cosas se calmaron y muchos pudieron establecer un nuevo ritmo que se adaptaba mejor a sus estilos de vida.

Muchas empresas de fitness estancadas en caminos del pasado se hundieron, ya que no pudieron cargar con el revés financiero, pero la gran mayoría nadó y sobrevivió, haciendo crecer sus marcas digitalmente en la nueva frontera del fitness, y mi empresa, Lagree Fitness, no es una excepción.

El período de transición

Al ser propietarios de una empresa global, con más de 400 ubicaciones en 30 países y contando, varios de nuestros estudios respondieron de manera diferente a la pandemia de COVID-19, dada la ubicación física y las limitaciones. Los estudios Lagree estuvieron en pausa durante casi un año, ya que nuestra dedicada clientela no podía asistir a clases presenciales. Pero, claramente conscientes de que el ejercicio y la salud física son una gran fuente de curación para muchos, especialmente durante tiempos tan difíciles, dimos un giro, y también lo hicieron nuestros franquiciatarios, con la introducción de nuestra máquina de entrenamiento Microformer.

Adaptarse y pivotar

Incluyendo las mismas características del Megaformer, que hizo de Lagree un nombre familiar, el Microformer es más pequeño, compacto y mucho más fácil de almacenar. Todavía permite que los participantes completen los mismos ejercicios que pueden en el Mega, pero simplemente entrando o saliéndo de una habitación. El COVID-19 ha exigido que los empresarios continúen superando lo que limita nuestra innovación y creatividad, y desarrollen nuevas formas de promover nuestras industrias a medida que el mundo que nos rodea cambia rápidamente.

La industria del fitness floreció en 2020 porque los emprendedores en el espacio hicieron precisamente eso. El Microformer, que se une a varios otros programas y máquinas de acondicionamiento físico en el hogar que surgieron de los eventos de 2020, es parte de la nueva ola de acondicionamiento físico, que solo veremos continuar experimentando cambios. Además del Micro, Lagree comenzará a producir todo tipo de aparatos de fitness en 2021.

Una nueva normalidad

Aunque los gimnasios y los estudios de ejercicio han comenzado a reabrir gradualmente sus puertas, ¿qué sucede ahora? La capacidad limitada hace que las clases sean muy pequeñas (si es que hay alguna), y algunas personas todavía no se sienten cómodas haciendo ejercicio en un entorno público. Todos tenemos nuestros propios niveles de comodidad, y es importante que los líderes ejecuten todas las opciones posibles para su industria con el fin de servir mejor a su clientela, quienes responderán de manera diferente a cada desarrollo adicional del COVID-19.

Si bien los dispositivos de acondicionamiento físico en el hogar y las aplicaciones / tutoriales en línea son excelentes para aquellos que se sienten más seguros en el interior, a medida que el mundo comienza a establecerse en una nueva normalidad y los estudios vuelven a abrir, las personas que se sienten cómodas estando allí, estarán allí. Para hacer que las experiencias de ejercicio sean seguras mientras sumergimos los dedos de los pies en el universo del fitness grupal, conviértete en inteligente. No hay límites. El espíritu empresarial, como yo lo veo, se trata de encontrar y superar los límites. Los límites no son fronteras, son solo puntos de referencia.

Mi resolución

Las clases al aire libre son excelentes opciones para alentar a los clientes a regresar a la estructura de clases, pero a un ritmo constante. Lagree Fitness ha visto resultados increíbles en nuestras clases de Microformer al aire libre en Los Ángeles, y nuestra intención es recorrerlos pronto por el estado de California, a nivel nacional y, finalmente, asociarnos con nuestros franquiciatarios internacionales para llegar a nuestros clientes globales.

El fitness grupal es una fuerza increíblemente curativa y socialmente positiva para la salud mental de muchas personas, especialmente para aquellos que anhelan un sentido de comunidad durante momentos tan triviales. Compartir la experiencia íntima de desafiarte a ti mismo, poner a prueba tu resistencia y sudar hasta la línea de meta junto a un instructor y un compañero de confianza es algo especial, y es algo que no podemos dejar que se pierda entre los escombros de 2020.

Los estudios lo harán, abre con un plan de implementación seguro y constante, y aquellos que estén ansiosos por hacer ejercicio en ese espacio tendrán la oportunidad de hacerlo, siempre que los propietarios no los defraudemos y creemos continuamente métodos nuevos y modernos. Nunca podemos dejar de pensar un paso adelante, y siempre me atrevo a estar orientado al futuro, como lo ha estado haciendo mi equipo con nuestras clases al aire libre, a las que la comunidad realmente ha respondido tan bien, ya que lo ven como una fuente de alivio, libertad, diversión y sanación a través del bienestar físico.

Si 2020 me enseñó algo, es prepararme para lo peor y estar listo un año antes de que llegue. Mis máquinas y métodos evolucionan mensualmente y operan en una mejora continua. Me encanta descubrir qué se puede hacer mejor y no quiero dejar de aprender nunca. Soy disléxico, lo que para sorpresa de muchos, es una completa ventaja. Mi cerebro está conectado de manera diferente y lo aprecio.