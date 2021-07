Ikea lanza una colección para celebrar el Orgullo, pero a la gente le dio miedo el 'sillón bisexual'

June 30, 2021 3 min read

Ikea Canadá se quiso sumar a la celebración del Orgullo LGBT+ con una nueva colección de sillones intervenidos por artistas, pero su campaña no despertó del todo las reacciones esperadas. Según reporta CNN, la línea de la tienda suiza llamada Love Seats buscaba celebrar 10 de los grupos que forman parte de la comunidad LGBTQ+. Cada pieza es única y está inspirada en una bandera. El propósito de esta colección es mostrar que la comunidad se conforma por más que solo la bandera del arcoíris y que hay que reconocer la diversidad que existe dentro de la misma.

Imagen: Ikea Canadá

La mayoría de los diseñadores que colaboraron en la creación de estos sillones son parte de la comunidad, y cada uno buscaba expresar algo diferente. Charlotte Carbone es una diseñadora queer de Canadá que se encargó de los sillones inspirados en la bandera de Bisexual, No Binaria y Género Fluido.

De todas las piezas, el sillón inspirado en la bisexualidad fue el que más llamó la atención del internet. El diseño está coformado por manos de tela que cubren todo el sillón y los reposabrazos tienen brazos de plástico encima. Estas decoraciones le parecieron poco atractivas a varios usuarios de Twitter y alguno lo convirtió en meme, diciendo que le daba miedo y que la imagen lo perseguía.

El sillón bisexual de ikea parece sacado de una película italiana de horror en technicolor pic.twitter.com/BJ0bWEGpwD — El pato Lukács (@ChicoSinPortico) June 30, 2021

therapist: the ikea bisexual pride couch can't hurt you



the ikea bisexual pride couch: pic.twitter.com/GPp8DTVvhX — paula (@samwisegramsci) June 30, 2021

IKEA Really did something with that bisexual couch pic.twitter.com/CCBgErvFo3 — Latest Tweets (@masklayer) June 29, 2021

There is only one explanation for the bisexual IKEA couch: Zuul. https://t.co/ZiXcb0iniP pic.twitter.com/FKFeKXkyWq — Make Tiny Changes to Earth (@themeghanodea) June 30, 2021

Los cojines tienen escrita la frase: “Cuando cambias la conjunción ‘o’ por ‘y’, nadie te cree”, haciendo referencia a comentarios bifóbicos. También se expresó discontento con la frase porque, en vez de reflejar algo bonito, te hace pensar en la bifobia.

Fuera de eso, se ha considerado un éxito el resto de la colección porque no es una línea que se vaya a vender, solo una representación artística.

