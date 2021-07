LinkedIn responde a reportes sobre la filtración de datos que afectaría a 700 millones de sus usuarios

June 30, 2021 3 min read

Recientemente varios medios informaron sobre la filtración de datos de más de 700 millones de usuarios de la red social profesional, LinkedIn, lo que equivale a poco más del 90% de personas que utilizan la plataforma.

Sin embargo, la red social, explicó a través de un comunicado que no se trata de una violación de datos, al menos no “datos privados”.

“Nuestros equipos han investigado un conjunto de supuestos datos de LinkedIn que se han puesto a la venta. Queremos dejar en claro que esto no es una violación de datos y que no se expusieron datos privados de miembros de LinkedIn”.

Aunque en el mismo mensaje, la plataforma explica que, sus investigadores descubrieron que los datos, que se encuentran a la venta en un foro de piratas informáticos, sí se extrajeron de LinkedIn y otros sitios web “e incluyen los mismos datos informados en abril de 2021”.

¿Qué fue lo que pasó?

Restore Privacy, informó sobre la venta de datos de 700 millones de usuarios de la red social profesional. De acuerdo con el medio, la información se encuentra a la venta en un foro de hackers e incluye datos como: correos electrónicos, nombres completos, números de teléfono, direcciones físicas, registros de geolocalización, nombre de usuario y URL de su perfil en LinkedIn, entre otros.

El medio afirma que estos datos son auténticos y están vinculados a usuarios reales, ya que realizó un análisis y verificación cruzada de datos con otra información disponible públicamente.

Asimismo, la investigación muestra una captura de pantalla en la que se muestra cómo se comunicaron con el vendedor y este les explica que los datos se obtuvieron a través de la API de LinkedIn y que pide 5 mil dólares por ellos.

Aunque no fue expuesta alguna información financiera o registros de inicio de sesión, algunos de los riesgos que corren los usuarios son ataques de phishing, robo de identidad, spam en correos electrónicos, ataques de ingeniería social y cuentas hackeadas.

El medio de comunicación, termina por explicar que “LinkedIn no niega la filtración de datos”, sino que aclara que no solamente fueron extraídos de sus servidores y que además no los consideran privados.

¿Tú qué piensas?