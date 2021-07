Más allá de una bandera. Conoce los beneficios de las prácticas de inclusión laboral LGBTQ+

July 1, 2021 5 min read

Cada vez son más las empresas que entienden la importancia de generar conciencia y promover espacios de trabajo inclusivos, equitativos y diversos para la comunidad LGBTQ+, más allá de sumarse a una celebración mensual.

En México, ser miembro de la comunidad LGBTQ+ sigue representando un obstáculo para acceder a un trabajo. Según la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig 2019), creada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a la mitad de las personas LGBTQ+ le han negado sin justificación una oportunidad de trabajar o ascender.

“Es importante que, como empresas, nos aseguremos que la orientación sexual o identidad de género no sean un obstáculo para que una persona acceda a un puesto de trabajo, centrarnos en el talento es un primer paso para fomentar la inclusión de la comunidad LGBTQ+ en el ámbito laboral. Pero este es sólo el inicio, necesitamos establecer una serie de políticas para lograr una verdadera cultura corporativa de inclusión en la que todos y todas nos sintamos en un ambiente de confianza y respeto”, comentó Diego Jiménez, Growth & Efficiencies Sr. Director y vocero para K Pride & Allies en Kellogg, empresa que lleva varios años trabajando por crear verdaderas prácticas de inclusión labora.

La discriminación laboral hacia la población LGBTQ+ sigue presente, según el Diagnóstico Nacional sobre la Discriminación hacia personas LGBTI en México, el 43% de las personas encuestadas han sufrido hostigamiento, acoso o discriminación, y seis de cada 10 personas sienten que deben ocultar su orientación sexual y/o identidad de género en sus espacios de trabajo para evitar ser discriminadas.

Con el fin de revertir estas cifras, compañías como Kellogg reafirman cada año su compromiso de promover políticas y prácticas de equidad, inclusión y diversidad dentro de sus corporativos, lo que se traduce en empleados llenos de confianza, que son productivos y que están comprometidos con la compañía, logrando así un beneficio mutuo.

“Desde hace varios años, en Kellogg hemos promovido la diversidad y la inclusión de los empleados LGBTQ+. Tenemos una estrategia de Equidad, Diversidad e Inclusión, que se lleva a la vida a través de los valores de la compañía y de grupos de empleados (BERGs), quienes actúan bajo una guía que permite lograr nuestros objetivos e impactar a todos en el lugar de trabajo, conectar con los consumidores y contribuir a la solución de problemáticas sociales que se viven en las comunidades”, afirmó Diego Jiménez, Growth & Efficiencies Sr. Director y vocero para K Pride & Allies en Kellogg.

En Kellogg comprenden que son las acciones diarias las que pueden lograr un ambiente de equidad, diversidad e inclusión, y que esto es posible sólo con el involucramiento de todos los empleados. Es por ello que, desde 2016 se abrió el espacio K-Pride & Allies para Latinoamérica, un grupo de más de 140 miembros de la comunidad LGBTQ+ y sus aliados, que fomenta la inclusión y se asegura de que todos los empleados puedan ser quienes son en su lugar de trabajo, aceptando las diferencias para fortalecer a los equipos y la compañía.

“Lograr un ambiente de inclusión es un trabajo en conjunto. A través de K Pride & Allies nos aseguramos de brindar las herramientas y la información para que todos dentro de Kellogg podamos madurar nuestro nivel de conocimiento y participación. Esta formación continua nos permite descubrir nuevas formas de pensar, colaborando y fortaleciendo nuestra cultura de inclusión y empatía”, comentó Jiménez.

Depositphotos.com

Kellogg fue nombrada como Best Place to Work por la comunidad LGBTQ+, por cuarto año consecutivo, de acuerdo con la encuesta lanzada por la organización Human Rights Campaign (HRC) Equidad MX, obteniendo una calificación perfecta en la certificación.

Pero la labor de inclusión es un trabajo constante. Durante 2021, Kellogg se suma a los esfuerzos de Pride Connection mediante la participación en desayunos virtuales donde comparte mejores prácticas y aprende del resto de las empresas que conforman la red, además, formó parte de la “2da Marcha Anual virtual” como patrocinador y está al pendiente de la organización y participación del “Pride Connection Summit 2021”.

Sin duda, el fomento de la equidad, diversidad e inclusión laboral es un camino que beneficia a todos y Kellogg lo sabe. Brindar un espacio de trabajo donde la comunidad LGBTQ+ pueda alcanzar su máximo potencial es clave para atraer y retener a la mejor fuerza laboral, generando un sentimiento de confianza que los lleva a sentirse parte integral de la empresa, colaborando con su crecimiento de manera más activa. Por otro lado, contar con empleados que se identifican con diferentes orientaciones sexuales, permite comprender mejor al consumidor, lo que genera, además, una ventaja competitiva a las compañías.