Instagram insiste en competir con TikTok y ahora le dará prioridad al video en vez de las fotos

Desde el boom que experimentó durante 2021, la app de videos cortos TikTok se ha convertido en el rival a vencer para otras plataformas. Prueba de ello es que muchas redes sociales han integrado el mismo formato bajo el nombre de Shorts (YouTube), Fleets (Twitter) o Reels, en el caso de Instagram. Ésta última, señaló su director, implementará nuevos cambios para darle prioridad al video por encima de las fotos y seguir vigentes.

En un video publicado este miércoles, Adam Mosseri, director de Instagram, anunció que la plataforma se alista para pivotar y dar un giro hacia los videos cortos, un formato que está conquistando principalmente a los usuarios más jóvenes.

“La gente va a Instagram para entretenerse, hay una dura competencia y hay cosas por hacer”, dijo el directivo. “Tenemos que aceptar eso, y eso significa cambio”.

Changes are coming to video on Instagram



At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf