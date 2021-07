¡Vendido por 5.4 millones de dólares! Compran el código original de la World Wide Web

July 5, 2021 2 min read

Hace dos semanas la casa de subastas Sotheby’s notificó que el código original de 9,555 líneas de la World Wide Web se subastaría junto con una visualización animada, una carta escrita por su creador Tim Berners-Lee y un póster digital del código completo de los archivos originales, en forma de token no fungible (NFT).

El científico británico Berners-Lee obtuvo 5.43 millones de dólares gracias a la subasta de este paquete, llamada “This Changed Everything” (‘Esto lo cambió todo’, traducido en español), que empezó desde los 1000 dólares. Pero, el comprador ha preferido mantener su identidad oculta al adquirir el token no fungible.

#AuctionUpdate One of the most historically significant digital artefacts ever sold, an NFT of the source code for the Web has brought $5.4 million. Offered by Sir Tim Berners-Lee, proceeds will benefit initiatives that Sir Tim & Lady Berners-Lee support.#ThisChangedEverything