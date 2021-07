GAP retira tiendas físicas de Reino Unido e Irlanda mientras busca nuevas ofertas de socios

July 5, 2021 2 min read

La marca estadounidense ha decidido retirar sus 81 tiendas físicas en las Islas Británicas, en vez de las 19 que habían anunciado con anterioridad para el mes de julio. Además, está buscando que sus tiendas en Francia e Italia sean administradas por socios locales.

Según informa Fashion Network, esta decisión nació debido a que durante la pandemia hubo un fuerte aumento de ventas online. Lo preocupante para los centrs comerciales y calles principales es que no es la única cadena que cierra sus puertas en Gran Bretaña e Irlanda. Otras que han reducido ubicaciones son marcas como Debenhams, Topshop y Oasis.

GAP mencionó que cerraría cada una de sus tiendas gradualmente, aunque ha sucedido más rápido de lo esperado, al parecer terminarán entre finales de agosto y septiembre. Lo cual quiere decir que seguirán presentes en el mercado textil de estos lugares pero por su página en línea y un socio en lugar de una operación directa.

Por otro lado, la marca está negociando con Hermione People & Brands de FIB Group en Francia y otro posible socio desconocido en Italia para ampliar su alcance global, lo llaman su “Power Plan”.

