En el desarrollo inmobiliario, el éxito depende de la experiencia: Alberto Dichi

La pandemia de COVID-19 nos ha llevado a vivir en una nueva realidad: el distanciamiento social, los espacios ventilados, las reuniones al aire libre, el home office, la educación a distancia y las juntas remotas ya son comunes en nuestro día a día.

Los distintos sectores económicos han tenido que adaptarse a este mundo reconfigurado y el desarrollo inmobiliario no ha sido la excepción. Es imperativo que este sector evalúe escenarios pospandémicos, visualizando los cambios sustanciales que se darán en el negocio y definiendo iniciativas y proyectos que permitan adaptarse a los cambios.

Alberto Dichi, desarrollador y consultor inmobiliario en México y Estados Unidos platicó con Entrepreneur sobre los cambios en el mercado inmobiliario y cómo seguir atrayendo el interés de los inversionistas.

Alberto tiene 25 años de experiencia como desarrollador inmobiliario. Durante 18 años se enfocó en proyectos residenciales AAA en la Ciudad de México, principalmente en las colonias Polanco, Roma, Condesa, Nápoles, Narvarte. Tan solo en Polanco, una de las zonas más exclusivas para vivir en México, realizó 25 desarrollos residenciales de lujo. De hecho, Alberto es el desarrollador que más proyectos residenciales ha realizado en Polanco.

Desde hace cuatro años, incursionó en el mercado hotelero estadounidense y hoy trabaja como director de desarrollo en una empresa norteamericana que se dedica a desarrollar distintos proyectos ubicados en varias ciudades de la Florida.

Por su conocimiento y expertise en la industria, Alberto creó el área de development en una importante y reconocida empresa hotelera en los Estados Unidos, y en los últimos cuatro años ha logrado construir cuatro hoteles de marcas de talla internacional, como Marriott, Hyatt y Hilton, siempre cumpliendo con los tiempos y presupuestos asignados.

Alberto Dichi, desarrollador y consultor inmobiliario en México y Estados Unidos.

Entrepreneur (EN): Alberto, ¿cómo se modificó el desarrollo inmobiliario a raíz de la pandemia?

Alberto Dichi (AD): Este negocio cambió muchísimo. La materia prima de un desarrollador indiscutiblemente es la tierra. Durante la pandemia, la tierra empezó a escasear, sobre todo en Estados Unidos, porque al ver que sus negocios y empresas estaban contrayéndose, mucha gente decidió invertir en terrenos; así que no había mucha tierra para hacer desarrollos.

Las líneas de producción de materiales, acabados y electrodomésticos, incluidos la madera y el cemento, también comenzaron a retrasarse. Eso hizo que los calendarios de obra se desfasaran, porque los materiales tardaban mucho en llegar; incluso más de un año.

Además, muchos materiales se encarecieron. Por ejemplo, la madera, muy utilizada para la construcción en Estados Unidos, subió 200% en seis meses debido a su escasez.

Nosotros tuvimos barcos provenientes de China y Europa parados en los puertos hasta por dos o tres meses. Esos barcos detenidos no solamente no nos entregaban producto, sino que nos costaban dinero.

Por otro lado, las actividades turística y hotelera tuvieron una caída impresionante el año pasado, y apenas comenzaron a recuperarse entre febrero y marzo de este año. La gente ha comenzado a vacacionar y podría decir que hoy estamos prácticamente mejor que cuando empezó la pandemia, en marzo de 2020. Casi todos los hoteles de Florida están sobrevendidos.

Cortesía Alberto Dichi

EN: ¿Cómo se ha modificado la conceptualización del desarrollo residencial?

AD: Los productos residenciales de antes hoy ya no funcionan. Antes la gente buscaba edificios ‘multifamily’, de tres o cuatro niveles, con departamentos pequeños y cerrados, de bajo costo. Ahora, la gente está buscando otro tipo de productos: primeros pisos, con espacios abiertos, terrazas, balcones, áreas con jardín y espacios acondicionados exclusivamente para el home office.

Antes de la pandemia, nosotros estábamos construyendo ‘multifamilies’ residenciales de tres y cuatro niveles, sin balcones, y tuvimos que modificar los proyectos. Ahora nos enfocamos en villas o casas ‘standalone’: casa solas e independientes que pueden estar dentro de un complejo de casas o no, con patios traseros para que la gente pueda salir a tomar aire fresco o realizar parrilladas. En el mercado de alto nivel, el precio de las casas solas se disparó entre 70 y 80%, mientras que los precios de los departamentos en edificios se estabilizaron.

EN: ¿En qué debe fijarse un inversionista cuando contrata a un desarrollador? Porque hay mucha gente improvisada…

Lo más importante son la confianza y la experiencia, y que el desarrollador sepa identificar los puntos clave de un desarrollo. Este es un negocio de varias etapas y cada una de ellas tiene sus retos. La primera, la preconstrucción, es la más importante, incluso más que la construcción, porque en la construcción básicamente solo se ejecuta todo el trabajo que se hizo en la preconstrucción.

La preconstrucción incluye todos los estudios de factibilidad y del producto. Muchas empresas hacen análisis de mercado y del ‘mayor y mejor uso’ (highest & best use) para valuar el potencial económico del terreno. Cada terreno y cada área tienen su propia esencia y es muy importante identificarla para definir el mejor uso que se le puedes dar.

Es importante que el desarrollador sepa que el terreno vale por lo que puede desarrollar encima de él, pero no debe fantasear; es decir, debe estar seguro de que lo que va a desarrollar sobre el terreno sea físicamente posible. Hay desarrolladores que quieren construir un edificio de cinco niveles cuando el uso del suelo señala que solo pueden levantarse tres niveles. Esa es la receta perfecta para el fracaso. He visto a muchos colegas que quieren desarrollar una bodega industrial en un terreno con uso de suelo habitacional, y aunque pueden lograr el cambio del uso de suelo en un par de años, luego se meten en problemas con los vecinos. Mientras tanto, el inversionista ha puesto ahí su dinero y, al final, el negocio no prospera.

El desarrollador también debe estar muy actualizado en temas normativos, porque la normatividad suele cambiar y esto afecta el mercado, el precio del terreno, el método de construcción, la metodología de venta. En Estados Unidos, por ejemplo, si construyes un desarrollo de tres niveles, no se requiere elevador, pero de más de cuatro niveles, sí. A partir de cinco pisos ya no puedes usar madera; tienes que utilizar cemento y eso encarece los costos en 35%.

El análisis financiero del terreno también es un punto que el inversionista debe considerar. El desarrollador debe correr los números y mostrárselos, siempre con una contingencia de entre 5 y 7%, porque los materiales pueden subir. Hasta aquí, el primer paso está dado.

El inversionista también debe conocer quiénes serán los profesionales que trabajarán en el proyecto. El desarrollador tiene que trabajar con gente experta (arquitectos, diseñadores, ingenieros civiles, estructuristas), aun cuando el costo se eleve. De esta manera, el constructor podrá ejecutar los planos de manera eficiente y eficaz.

Si la etapa de preconstrucción se realizó bien, la construcción resulta muy fácil. Es casi como colocar y ensamblar. Además de experto, el constructor debe ser de confianza.

Por último, el inversionista debe cuidar que el desarrollador supervise la obra y le dé seguimiento para que el proyecto esté listo en los tiempos establecidos.

Cortesía Alberto Dichi

EN: ¿Dónde termina la responsabilidad de un desarrollador?

AD: Mira, un desarrollador realiza la planeación integral de un proyecto: busca el terreno, elabora el plan de negocio, asegura las fuentes de financiamiento, entrega a la constructora el mejor proyecto en cuanto a planos arquitectónicos supervisa la construcción, coordina la estrategia de marketing y ventas, y coordina las entregas de los inmuebles.

Los desarrolladores tenemos muchas responsabilidades, pero la más importante es la responsabilidad con el inversionista. Una vez que termino un proyecto, yo espero que el inversionista quiera volver a invertir conmigo. Si hice bien mi trabajo, va a confiar en mí y me va a recomendar. En este negocio no hay mayor recomendación que la del inversionista, y su recomendación es la mejor manera de crecer.

Al inversionista siempre debemos darle a conocer el mejor y el peor escenario. El desarrollador debe poner las cartas sobre la mesa y trabajar lo mejor posible para que las cosas salgan bien; pero, como en otros negocios, aquí hay intangibles que no siempre se pueden controlar. Sin embargo, si se habla con la verdad y se mantiene al inversionista bien informado, al final las cosas se solucionan.

La otra gran responsabilidad del desarrollador es con el comprador. Los clientes ponen su patrimonio en nuestras manos para tener una casa, por ejemplo, y dentro de lo posible hay que complacerlo.

EN: ¿Qué mensaje le darías a los inversionistas inmobiliarios?

AD: Mira, el mercado inmobiliario se mueve mucho conforme a la economía. Como desarrollador puedes hacer tu trabajo de manera competente y correcta, pero hay hechos (como una pandemia o un cambio de sexenio) que también pueden afectarte. Por eso, es importante que el inversionista tenga la sensibilidad de entender el momento para decidir si debe invertir en un proyecto y con cuánto dinero. Yo no acepto que un inversionista meta más dinero en un proyecto del que puede soportar si el negocio no sale bien.

EN: Por último, ¿cuál es el futuro de Alberto Dichi?

AD: Yo veo grandes oportunidades en Estados Unidos y en México. Con la pandemia, este negocio tuvo una caída importante. Los precios de los bienes raíces en general se estabilizaron.

En Florida, que es donde actualmente opero ahora, veo una oportunidad de negocio importantísima. Casi toda la actividad económica de Estados Unidos estuvo cerrada mucho tiempo a causa de COVID, pero en dos estados siempre estuvo abierta: Texas y Florida. Por tanto, aquí hay mucho capital que se tiene que poner a trabajar. Fondos de inversión de Nueva York, de California y de Boston, por ejemplo, llevaron su dinero a Florida para ponerlo a trabajar; incluso mucha gente se fue a vivir a esta zona. Por tanto, yo vislumbro un boom inmobiliario en Florida para los siguientes cinco años y, gracias a mi experiencia, creo saber cuál es el producto que la gente está buscando. Como dicen por ahí: “Cuando ves que pasa el camión, hay que subirse”. Creo que Florida hoy representa un mundo de oportunidades.