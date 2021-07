Cómo TikTok se convirtió en una de las apps más descargadas de todos los tiempos

July 5, 2021 6 min read

He estado metido hasta las rodillas en la industria de las redes sociales desde el principio. Vi el lanzamiento de Instagram como una simple aplicación para compartir fotos para luego convertirse en la segunda plataforma de social media más popular detrás del hermano mayor Facebook, quien adquirió la aplicación por mil millones de dólares.

Ver a TikTok madurar a lo largo de los años me hizo darme cuenta de que es una plataforma de redes sociales muy especial con un punto de venta único que a menudo no se menciona: TikTok ofrece una mirada más profunda y auténtica a la vida de las personas influyentes que otras plataformas de redes sociales. Sin duda, esto está contribuyendo a su reciente aumento de popularidad y por qué ahora es una de las aplicaciones más descargadas de todos los tiempos. Permítanme profundizar un poco más y explicar por qué TikTok les da a sus usuarios algo que otras redes sociales no ofrecen.

Es más espontáneo y menos escenificado

Desplazarse por Instagram hará que uno crea que todos en esa plataforma viven una vida perfecta. Ropa de diseñador, comidas de cinco estrellas, vacaciones exóticas y autos deportivos llenan los feeds de Instagram. Todo el mundo está intentando pintar una imagen perfecta. Parece un guion.

Al hacer esto, los influencers también ponen el listón tan increíblemente alto que se convierte en un juego de intentar subir constantemente ese margen de vida sin permitir que baje. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un influencer publicar una imagen glamorosa con un telón de fondo exótico, seguida de una selfie sin maquillaje? No lo ves y tampoco lo verás en Instagram.

Después de publicar una foto de un bungalow sobre el agua en Bali, no van a publicar una foto de ellos mismos y sus amigos en un McDonald's. TikTok, sin embargo, es todo lo contrario. El contenido es más rápido y menos organizado.

Los influencers se sienten más cómodos filmando videoclips aleatorios sin planificar o intentar que parezcan perfectos. Esta autenticidad es lo que les encanta a los usuarios. Llegan a ver las verdaderas personalidades de aquellos a quienes siguen.

El ambiente se centra en la diversión y la risa

Todo el ambiente en TikTok es mucho más ligero que en Instagram. La misma influencer de Instagram que publica fotos que parecen una sesión de moda de alta gama está publicando videos de desafíos de baile con pantalones deportivos en TikTok.

Si solo vieras el feed de Instagram de este influencer, nunca sabrías que tiene un lado divertido y menos serio. El usuario promedio de las redes sociales no se identifica con las imágenes de los viajes a Bali, los jets privados y las juergas de compras de Gucci.

Pero esto es lo que los influencers están convencidos de que sus seguidores quieren ver. A medida que TikTok continúa atrayendo a nuevos usuarios y los influencers se dan cuenta de que su participación es más significativa cuando es real, podemos ver esa influencia en Instagram; específicamente, a través de la función Historias.

Nadie está tratando de obtener el ángulo perfecto o escribir el título perfecto en TikTok. Desplácese por el contenido más popular de la plataforma y verá que el 99 por ciento de las veces es natural y divertido. Bailes tontos. Desafíos divertidos. Muchas risas. Los influencers tienen la guardia baja en TikTok, y eso está permitiendo que sus seguidores se conecten con ellos de una manera mucho más fácil de identificar que en Instagram.

TikTok fomentala interacción entre los usuarios

Las "vibra" divertida y alegre de TikTok se deben en parte a sus características que fomentan la interacción. La función Duet permite a los usuarios compartir una pantalla dividida con otros o hacer un dueto con un video existente. Es posible crear un dúo infinito. Es una función divertida y agradablemente adictiva que fomenta la interacción, no un estilo de vida superficial.

Cuando un influencer planea una publicación de Instagram, su objetivo es atraer tantos Me Gusta y comentarios como sea posible mientras mantiene a sus seguidores actuales comprometidos y atrae a otros nuevos. TikTok, por otro lado, presenta celebridades e influencers que participan en duetos con sus seguidores.

Instagram se ha convertido en un negocio para influencers y TikTok es un escape

No se puede negar que Instagram ha demostrado ser una plataforma muy lucrativa para influencers; desde ofertas de marca y publicaciones patrocinadas hasta el lanzamiento de sus propias marcas a millones de compradores.

Debido a la oportunidad en Instagram, ha dado como resultado una gran cantidad de contenido que se produce y publica de manera profesional de una manera planificada y altamente calculada. TikTok se ha convertido en un lugar de escape para estos influencers.

Recuerda, la mayoría de los influencers más importantes son personas muy creativas. Parte de esa creatividad se pierde de la ecuación cuando se convierte en un negocio. Mientras que muchos ven TikTok como una oportunidad de negocio, muchos más lo ven como un lugar divertido para publicar cosas al azar y simplemente divertirse.