El fin de una era: Jeff Bezos se despide como CEO de Amazon y deja a su sucesor Andy Jassy

Este lunes 5 de julio marca una nueva etapa en la historia el gigante del ecommerce, ya que su fundador, Jeff Bezos, dejará el puesto de CEO de Amazon en manos de su sucesor, Andy Jassy.

Tras 27 años liderando la empresa, Bezos se hará a un lado para convertirse en presidente ejecutivo de Amazon y concentrarse en otros proyectos.

"Como presidente ejecutivo, seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para concentrarme en el Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones. Nunca he tenido más energía y no se trata de jubilarme. Me apasiona mucho el impacto que creo que pueden tener estas organizaciones", señaló Bezos al anunciar que dejaría de ser CEO de Amazon hace 5 meses por medio de un correo electrónico.

Además, Jeff Bezos sigue siendo el accionista individual mayoritario y mantendrá su rol clave el frente de la junta. Hasta el mes pasado, el hombre más rico del mundo poseía 51.2 millones de acciones, es decir, cerca del 10% de las acciones ordinarias de Amazon. El siguiente accionista más grande es Vanguard Group, con alrededor del 6.5% de las acciones de la empresa en su poder.

Por su parte, Andrew R. Jassy, quien se integró a la compañía desde sus inicios en 1997 y hasta ayer dirigía Amazon Web Services (AWS), asumirá un cargo que supone muchos retos en este momento.

Si bien la compañía es considerada la marca más valiosa del mundo, también enfrenta muchas críticas por sus políticas laborales. Además, está bajo el escrutinio de los reguladores por sus prácticas comerciales, pues algunos consideran que se ha vuelto demasiado predominante.

Sumado a esto, se prevé que durante los próximos meses registren una baja en las compras, a medida que la economía se reactiva y las personas retoman las compras físicas.

Otro gran desafío para Jassy será mantener Amazon Web Services (AWS) entre los principales prestadores de servicio de almacenamiento en la nube, ya que la competencia cada vez es más dura. En 2020, por ejemplo, la nube Azure de Microsoft generó más ingresos que las de Amazon y Google juntas.

Hoy en día, Amazon tiene un valor de 1.77 billones de dólares y es la tercera firma más valiosa de Wall Street, solo detrás de Apple (2.33 billones de dólares) y Microsoft (2.09 billones de dólares). Es potencia en comercio minorista, entretenimiento, logística y publicidad, pero no se quedará ahí. Especialistas predicen que se expandirá a nuevas áreas como atención médica, abarrotes y servicios financieros.

Pero todo tiene un precio y la expansión de Amazon le puede costar perder a otros clientes. Un ejemplo de ello es la cadena de supermercados Target, que decidió retirarse de la plataforma cuando Amazon adquirió las tiendas de abarrotes Whole Foods.

Solo el tiempo dirá si Andy Jassy es el líder que Jeff Bezos espera y si es capaz de mantener a Amazon en el top, tal como lo hizo su fundador por 27 años.