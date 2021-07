12 formas de dormir mejor por la noche

July 6, 2021 6 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

This story originally appeared on The Epoch Times



Has tenido un día largo y estás agotado. Finalmente termina la noche y te metes a la cama para descansar ocho horas. Intentas relajarte, pero de repente tu mente está a toda marcha. Es un recuento del día y la planificación para mañana, la semana que viene y el año que viene. En poco tiempo, cualquier esperanza de tener un sueño reparador sale volando por la ventana.

Ya sea que no puedas quedarte dormido, que te despiertes durante la noche, que no duermas profundamente o que sufras insomnio, los problemas del sueño tienen gran impacto en tu vida. Eso se debe a que tu cuerpo rejuvenece, se cura y se restablece mientras duermes. No dormir lo suficiente te deja exhausto, distraído, olvidadizo y propenso a cometer errores y accidentes. La falta de sueño también puede aumentar el riesgo de otros problemas de salud, como enfermedades cardíacas, obesidad, depresión y úlceras. La conclusión es que necesitas dormir y necesitas dormir lo suficiente para mantener tu salud.

Te puede interesar: 4 secretos que los emprendedores deben saber para optimizar su rutina matutina

La buena noticia es que, en muchos casos, no es necesario buscar medicamentos recetados o un somnífero de venta libre. Algunos ajustes en tu estilo de vida y rituales antes de acostarte pueden ser todo lo que necesitas. Si tienes dificultades para conciliar el sueño o para dormir suficientes horas de buena calidad, aquí hay algunas cosas que puedes probar:

1. Has del sueño una prioridad tan importante como comer bien, hacer ejercicio o tomar medicamentos. Si eres una persona muy ocupada, esto puede traducirse como incluir el sueño en tu agenda.

2) Haz algo relajante antes de acostarte, como leer un libro, meditar, estirarse o tomar un baño caliente. Estas actividades te ayudarán a relajarte y, con el tiempo, tu cuerpo las asociará con el sueño.

3. Termina de comer dos o tres horas antes de ir a dormir. La digestión de la comida y el sueño no se mezclan. Además, evita los alimentos muy estimulantes al final del día. El café, la comida picante y el alcohol pueden influir en los trastornos del sueño.

4. Manten fresca la habitación donde duermes, ya que la sensación de calor puede interrumpir tu sueño.

5. Asegúrate de que la habitación en la que duermas esté oscura. Incluso un poco de luz es suficiente para despertarte.

6. Aléjate de la computadora, el teléfono y la TV al menos una hora antes de ir a dormir. La luz emitida por estas pantallas es tan brillante como lade las lámparas utilizadas enterapia de luz estacional, las cuales pueden mantenerte despierto.

#TomaNota A continuación, te mostramos cómo arrancar #ingresos pasivos, que son la clave para tener una jubilación cómoda en el mundo actual. Por @KevinLeyes https://t.co/QTWmKIKwGZ — Entrepreneur en Español (@SoyEntrepreneur) July 4, 2021

7. Haz ejercicio durante el día para dormir mejor. Solo no hagas entrenamientos extenuantes justo antes de acostarte.

8. Trata de dormir aproximadamente a la misma hora todas las noches. Después de un par de semanas, tu cuerpo recibirá el mensaje de que es hora de dormir y comenzarás a sentirte cansado en ese momento. También despiértate más o menos a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Establecer horarios constantes para dormir y despertar ayuda a tu cuerpo a dormir mejor por la noche.

9. Medita. Si estás dando vueltas, intenta concentrarte en tu respiración. Es un poco hipnótico y puede ayudarte a conciliar el sueño. Si necesitas ayuda, hay varias aplicaciones para practicar la meditación y la visualización, y hay algunas realmente buenas que son gratuitas, como Insight Timer.

10. Relájate antes de meterte en la cama. Deja de trabajar, ver televisión o cualquier otra actividad que estimule tu mente. Esto ayuda a que tu cuerpo se programe para reducir la velocidad para dormir.

11. Vete a dormir cuando tengas sueño. Tu cuerpo libera melatonina, una hormona que te adormece. Sin embargo, el aumento de melatonina solo dura poco tiempo. Si ignoras tu somnolencia, es más difícil quedarte dormido cuando finalmente te acuestas.

12. Consigue ayuda en forma de acupuntura o masaje. La acupuntura y la medicina china se han utilizado durante miles de años para ayudar a las personas a dormir. En China, es uno de los primeros tratamientos utilizados para que los pacientes mejoren la calidad de su sueño. Además, programar masajes regulares ayuda a reducir la tensión muscular, aliviar el estrés y promover la relajación.

¿Cuánto necesitas dormir? De hecho, depende de tu edad. Curiosamente, cuanto mayor eres, menos sueño necesitas. Mientras que los bebés y los niños pequeños requieren entre 12 y 17 horas, los adolescentes necesitan de 8 a 10 horas, los adultos menores de 64 años de 7 a 9 horas y los mayores de 65 requieren dormir alrededor de 7 u 8 horas por noche. Si normalmente duermes mucho menos de lo recomendado para tu edad, es probable que no estés funcionando de la mejor manera posible y tu salud puede estar sufriendo.

La conclusión es que si dormir suficiente se siente como un desafío, hay algunas cosas que puedes hacer. No es necesario que permanezcas allí noche tras noche mirando al techo. Al hacer del sueño una prioridad para la salud y cambiar un poco las cosas, puedes preparar el escenario para dormir mejor por la noche.

Por Lynn Jaffee

Lynn Jaffee es acupunturista con licencia y autora de 'Pasos sencillos: el camino chino hacia una mejor salud'. Este artículo se publicó originalmente en AcupunctureTwinCities.com.