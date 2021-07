Abrirán un colegio con enfoque en emprendimiento para jóvenes de todo el mundo

July 5, 2021 4 min read

The Global College (TGC), un colegio internacional ubicado en Madrid, anunció que iniciará actividades en septiembre de 2022 con el objetivo de ser referente educativo en Europa.

Este nuevo centro educativo formará a jóvenes procedentes de todo el mundo con enfoque en emprendimiento y tecnología. El colegio ofrecerá un programa en inglés de dos años para alumnos de 15 a 18 años, anclado en el Diploma de Bachillerato Internacional y en los valores de emprendimiento, innovación, diversidad, humanidades y sostenibilidad de IE University.

The Global College mantiene una alianza estratégica con IE University a través de 3 Centros de la institución: el Center for Entrepreneurship, el Center of Learning Innovation, y el Center for Health, Well-being and Happiness.

La institución complementará el cluster tradicional de colleges anglosajón y suizo, al ofrecer formación pre-universitaria en Madrid, con un boarding para atraer a jóvenes de distintos países y culturas. De este modo, los estudiantes podrán cursar el prestigioso IB Diploma Program en inglés en un ambiente internacional, al tiempo que viven una experiencia inmersiva en la cultura y el idioma español, para lo que contarán además con programas específicos diseñados por el colegio.

El College seleccionará a jóvenes de perfil académico sobresaliente, con méritos extracurriculares y compromiso social. Garantizará la diversidad cultural, aspira a contar con alumnos de más de 60 nacionalidades en el campus con una distribución geográfica equilibrada. Promoverá y también la diversidad socio-económica, para lo que contará con un programa de becas al que tendrá acceso el 50% de los alumnos en los primeros 5 años de actividad para atraer a estudiantes de talento excepcional.

Para graduarse, los alumnos deberán realizar proyectos de emprendimiento con impacto en el mundo real, que contribuyan a la sostenibilidad y asesorados por mentores. Realizarán visitas a empresas y ONG´s, conocerán a fundadores de startups que el colegio traerá al Campus, y presentarán públicamente sus proyectos.

“La pandemia ha acelerado tendencias que ya detectábamos. El empleo del futuro será global, digital y emprendedor. Por eso, The Global College impulsará el desarrollo de la creatividad, la resiliencia, el carácter emprendedor, el pensamiento crítico y una mentalidad abierta para afrontar los retos de un mundo global y contribuir a resolverlos de manera sostenible”, explica en un comunicado Barry Cooper, director de The Global College.

El proyecto académico del colegio es el resultado de 3 años de trabajo de un equipo de expertos independientes y profesores de IE University, que proponen un currículo altamente personalizado en el que el colegio se adapta al alumno y no al revés. Los estudiantes diseñarán su propia ruta de formación, seleccionarán libremente entre más de 20 materias y contarán con tutores que les asesorarán sobre sus decisiones académicas, la elección de universidad y la orientación de su carrera profesional.

Asimismo, utilizará metodología híbridas de plataformas o LMS, recursos digitales y multimedia, sesiones síncronas y asíncronas, colaboraciones y trabajos en equipo tanto presenciales como virtuales y método flipped classroom.

Las instalaciones del College, ubicadas en pleno centro de Madrid están actualmente en proceso de reforma y contarán con aulas temáticas, hubs de emprendimiento, áreas de coworking, laboratorios, biblioteca y zonas ajardinadas. La residencia para alumnos extranjeros se encuentra a pocos metros de las instalaciones.

Finalmente, en línea con la visión holística del estudiante que plantea el TGC contará con un extenso programa de Wellbeing para trabajar el bienestar físico, emocional y mental de los alumnos.

Los candidatos deberán acreditar alto nivel de inglés y tendrán que superar una entrevista personal y una prueba de acceso para confirmar su plaza.