La nueva Cybertruck de Tesla será capaz de moverse como un cangrejo

July 5, 2021 2 min read

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció que la camioneta Cybertruck tiene una característica muy peculiar. Este auto fue presentado en el mes de noviembre del 2019, y ya se han apartado un millones de unidades, aunque por el momento, sólo será vendido en Estados Unidos.

Friday afternoons are usually Tesla design studio time. Cybertruck will be almost exactly what was shown. We’re adding rear wheel steering, so it can do tight turns & maneuver with high agility.



Lot of other great things coming.