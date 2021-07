Las 8 formas únicas en las que tu dinero puede ser más productivo

July 7, 2021 11 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

This story originally appeared on Due



La eficiencia no solo tiene un lugar en la oficina. Tu dinero también puede ser eficiente si sabes cómo ser productivo con tus ingresos.

Las finanzas personales son un tema delicado, por supuesto. Todos tienen sus propios objetivos: un automóvil, nuevos electrodomésticos, nuevas inversiones. Del mismo modo, todos tienen sus propios obstáculos, que van desde la deuda hasta la incertidumbre con respecto al mercado de valores. Sin embargo, si te lo propones, descubrirás que es más fácil de lo que piensas hacer que tu dinero trabaje.

Estas son mis 8 sugerencias.

1. Empieza a ahorrar antes

El mejor momento para empezar a ahorrar dinero es cuando eres joven y estás soltero. El segundo mejor momento es hoy. Cuanto antes puedas ahorrar sumas sustanciales de dinero, más tiempo tendrá el dinero para crecer. Si puedes establecer un fondo de jubilación mientras aún tiene veintitantos, tus ahorros crecerán exponencialmente. Esa es la magia de la capitalización.

Cuanto antes puedas ganar intereses compuestos, más dinero tendrás a tu disposición cuando te jubiles. Dicho esto, no te sientas mal si todavía no has podido poner mucho dinero en un fondo de jubilación. No puedes retroceder en el tiempo y comenzar a ahorrar antes. Sin embargo, lo que puedes hacer ahora es reservar un porcentaje de tu cheque de pago para ingresar a tu fondo de jubilación con regularidad. Consulta también con tu empleador y ve si igualarán tus inversiones mientras seas parte del equipo.

2. Manten un huevo de nido listo

Nunca es mala idea tener ahorros en tu cuenta de ahorros. Después de todo, habrá días en que algo salga mal. Tal vez explote una llanta en la carretera, o tal vez un ser querido se enferme. En cualquier caso, querrás tener unos ahorros para ayudarlo a enfrentar los desafíos de ese día.

Los huevos de nido como este también pueden generar interés si los dejas reposar el tiempo suficiente. Si bien ese interés puede aumentar en centavos, aún podrás generar un pequeño ingreso pasivo sin siquiera mover un dedo.

Tal vez te interese: 5 hábitos de finanzas personales que comparten los emprendedores más ricos del mundo

Cuando se trata de proteger tus ahorros, también puedes ser creativo. Por ejemplo, comprar cobertura de compañías de garantía de viviendas puede ayudarte a evitar pagar por reparaciones de emergencia en los principales sistemas de tu hogar.

Si tienes la oportunidad de hacerlo, determina qué tipo de colchón financiero deseas acumular en tu cuenta de ahorros. Cuanto más tiempo puedas evitar sumergirte en él, mejor será tu yo futuro.

3. Adopta un trabajo secundario

Parece que todos estos días tienen un "trabajo secundario". Ya sea que vendan productos caseros en Etsy, trabajen a tiempo parcial como fotógrafos o persigan otros pasatiempos, la mayoría de las personas ha encontrado una manera de ganar dinero fuera de la oficina.

Por supuesto, puede ser un desafío comenzar. Hacer tiempo para tener un segundo trabajo, especialmente uno que requiere aún más tiempo preliminar que un trabajo de oficina, puede ser agotador. Sin embargo, los beneficios económicos son muchos. Si, por ejemplo, te encanta tomar fotos en tu tiempo libre, puedes ganar dinero con tu pasatiempo los fines de semana tomando fotos de bodas. Ese ingreso complementa lo que ganas en la oficina y te facilita perseguir tus pasiones.

Los trabajos secundarios para aquellos recién interesados en desplegar sus alas pueden ser los siguientes:

Blogging

Viaje compartido

Tutoría

Trabajo autónomo en línea

Publicar una casa de alquiler en Airbnb

Vender pertenencias antiguas en eBay o Etsy

Realización de encuestas en línea

Vale la pena señalar que un segundo trabajo puede eclipsar el de tu oficina si estás en el campo correcto. Aunque, cuando estés comenzando, asegúrate de dejar algo de espacio entre una tarea y otra. Si las responsabilidades de tu ocupación lateral comienzan a interferir con tus responsabilidades en el trabajo, es posible que desees considerar formas alternativas de aumentar tus ingresos.

4. Elimina la deuda de tu libro de jugadas

La deuda es quizás la fuerza más poderosa que limita la productividad de tus ingresos. No importa si estás pagando la deuda de la tarjeta de crédito todos los meses, lidiando con una hipoteca o enfrentando préstamos estudiantiles. Cuanto más dinero tengas para poner en el bolsillo de otra persona, menos podrás poner a trabajar el tuyo para alcanzar tus metas financieras.

Por supuesto, no estás solo si estás lidiando con una deuda no deseada. Los estadounidenses enfrentan en conjunto 4,2 billones de dólares en deuda de consumo solamente. Las posturas políticas sobre la validez de la deuda de préstamos estudiantiles también cambian constantemente, dejando a los estudiantes activos pregúntandose a sus cuarenta años qué depara su futuro financiero.

Sin embargo, si deseas un ingreso más activo y productivo, debes eliminar las deudas de tu libro de jugadas. Esto, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, la mejor manera de hacerlo es abordarlo de frente.

Establece tu meta

Siéntate, ya sea por tu cuenta o con un profesional financiero, para determinar cuánta deuda tienes. Los números más altos pueden ser intimidantes, pero una vez que tienes una meta a la que apuntar, administrar tu dinero se vuelve un poco más fácil.

Crea tu presupuesto

Con ese gran número en mente, puedes comenzar a cultivar un presupuesto. Determina cuánto dinero deseas destinar a pagos cada mes. Si hay un porcentaje que puedes recortar de tu cheque de pago para enviarlo directamente a tu deuda, considera hacerlo.

No olvides darte un espacio en tu presupuesto para las cosas que disfrutas. Ya sea un buen chocolate de una tienda local o una botella de vino al final de la semana, no permitas que tus ambiciones financieras para el futuro le quiten la diversión a tu vida. Cuando te enfrentas a una deuda, las pequeñas celebraciones hacen que cada pago se sienta aún más sustancial.

Evita empeorar tu deuda

Si no tienes un ingreso sustancialmente flexible, puedes depender en gran medida de tu tarjeta de crédito para compras, entretenimiento y facturas. Sin embargo, si estás tratando de salir de una deuda, querrás limitar estas compras. Considera poner un límite personal a tu crédito, uno que sepas que puedes pagar todos los meses. No quieres renunciar por completo a una tarjeta de crédito; después de todo, tu puntaje crediticio es esencial. Sin embargo, cuanto menos puedas comprar a crédito, más podrás poner en tus ahorros.

5. Capitaliza las inversiones de riesgo limitado

El mercado de valores es un amante voluble. Sin embargo, invertir es parte integral de la transformación de tus ingresos en algo más sustancial. Ahora, eso no significa que tengas que invertir una suma considerable en acciones poco fiables.

En tu lugar, considera qué tipo de opciones de inversión de bajo riesgo pueden estar disponibles para ti a través de un empleador. Un empleador que te ofrece la oportunidad de invertir en acciones de la empresa obtiene algunos beneficios para sí mismo. Si tienes la oportunidad no solo de beneficiarte del éxito de tu empresa, sino de que tu supervisor iguale tu inversión, entonces tus ingresos están garantizados para aumentar y ser más productivos.

6. Explora tus opciones en bienes raíces

Hay oportunidades de inversión disponibles para ti fuera del mercado de valores. Siempre tienes la oportunidad de invertir en bienes raíces. Hay dos formas diferentes de hacer esto. Para empezar, puedes comprar terrenos o propiedades y alquilarlos a otras partes para obtener ganancias. Este medio más tradicional de administración de bienes raíces está bien pensado y viene con una cantidad razonable de seguridad financiera.

Nuevas oportunidades de inversión

Alternativamente, puedes contribuir a un proyecto de crowdfunding inmobiliario. Los proyectos de crowdfunding de bienes raíces tienden a generar ganancias a largo plazo. Tú y varios compañeros pueden participar en el proyecto de otra persona y generar un ingreso pasivo del éxito de ese proyecto varios años después. El crowdfunding inmobiliario es una práctica relativamente nueva, aunque tus primeros inversores han tenido un éxito sustancial. Puedes explorar algunas plataformas diferentes de crowdfunding de bienes raíces para obtener más información sobre qué proyectos pueden ayudarte a ser más productivo con tus ingresos.

7. Establece fondos secundarios

Ya sea que trabajes por cuenta propia o trabajes en un entorno de oficina tradicional, no hay nada tan desgarrador como la temporada de impuestos. Los impuestos que tienes que pagar a los gobiernos federales y estatales son, en esencia, el dinero que ganas pero que nunca llegas a ver. Esto hace que sea muy difícil ser productivo con los ingresos que obtienes.

Si bien puedes elegir qué tipo de deducciones aprovechar al trabajar con una cuenta, existen formas más fáciles de limitar la cantidad de impuestos que debes pagar por año. Si deseas apartar parte del efectivo que tanto te costó ganar, considera abrir un segundo fondo.

Los fondos secundarios tienen dos propósitos. Para empezar, te permiten ahorrar dinero para el futuro, asegurándote de tener una reserva a mano en caso de que la necesites. Sin embargo, lo que es más importante, reducen tus ingresos imponibles. Cualquier dinero que pongas en una cuenta de ahorros para la salud (HSA por sus siglas en inglés), cuenta de gastos flexible (FSA), pensión de empleado simplificada (SEP), cuenta de jubilación individual (IRA) o pensión de contribución definida patrocinada por el empleador (401 (k) es dinero que el gobiernos federal y estatal no pueden gravar. En resumen, los fondos secundarios reducen sus ingresos generales. Si bien es posible que hayas ganado 100,000 dólares en un año, puedes beneficiarte de los impuestos tomados de un nivel inferior.

8. Abre una cuenta de ahorros de alto rendimiento

Es un error mantener todo el dinero que tanto te costó ganar en tu cuenta corriente. Si deseas que trabaje para ti, considera abrir una cuenta de ahorros de alto rendimiento.

La mayoría de los bancos en línea ofrecen a sus clientes acceso a cuentas de ahorro de alto rendimiento. El interés que obtienes de las mismas eclipsa con creces lo que de otro modo podrías ganar al trabajar con un banco estándar. Dicho de otra manera: cuanto más dinero puedas ahorrar, más dinero ganarás.

Si abres una de estas cuentas en un banco legítimo (que es de esperar que sepa hacerlo), no hay riesgo de pérdida de capital.

Hay más de una forma de ser más productivo con tus ingresos. No dejes que muera en tu cuenta corriente o de ahorros. En su lugar, explora las formas únicas en que puedes aumentar tu flujo de ingresos sin obtener un segundo o tercer trabajo. Cuanto más puedas distribuir lo que ganas, más saludable será tu vida financiera.