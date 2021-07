¿Existen hábitos para el éxito? 5 cosas que hacen algunos empresarios (que la mayoría de la gente no hace)

July 7, 2021 4 min read

Durante los últimos 20 años, he pasado innumerables horas con algunos de los oradores mejor pagados del mundo (que obtienen entre 10 mil y 100 mil dólares por charla) y empresarios exitosos (que han tenido más de 100 millones de dólares en valoraciones / salidas). Aquí están mis observaciones clave sobre los elementos comunes que he presenciado en todos ellos:

1. Perfeccionan su discurso y se lo dan a todos

Tienen una narrativa bien elaborada y la entregan a casi todos los que conocen. Suena completamente natural, pero los escuchas decirla de la misma manera una y otra y otra vez. Escucharás las mismas historias, ejemplos, hechos, etc., bien elaborados en cada conversación. Es como si tuvieran la misión de ofrecer 1000 grandes pitches.

2. Son prolíficos en su producción

Están produciendo constantemente. En particular, están publicando contenido: artículos, blogs, videos, libros, etc. No dejan que la perfección se interponga en el camino de la producción. Es como si quisieran llenar Internet con sus mensajes. Escribirán en tránsito, ajustarán las plataformas de diapositivas entre reuniones y filmarán un video en el asiento trasero de un viaje en Uber. Rara vez pierden un minuto que podrían dedicar a producir algo.

3. Tienen fuentes de ingresos adyacentes

El dinero real se gana entre bastidores. Tienen productos y negocios que generan dinero sin importar dónde se encuentren o qué estén haciendo. Es como si fueran la Torre Eiffel, pero el dinero se gana en las tiendas de los alrededores. Puedes pensar que están ganando dinero hablando en el escenario, pero el dinero real se obtendrá durante las reuniones que tienen antes y después y se relacionan con sus intereses comerciales reales. Es como si los honorarios por hablar fueran el dinero de bolsillo y el valor comercial creara un verdadero éxito.

4. Son muy protectores de su reputación

Lo construyen como si fuera un activo que pretenden transmitir durante generaciones. Dejarán todo para proteger o construir su marca personal. Si alguien está amenazando su reputación o la reputación de su negocio, lo cortan de raíz o están muy atentos todo el tiempo. Presentarse en la plataforma correcta es una de las principales prioridades. Ven su perfil como la clave para asegurarse de que su mensaje llegue a una audiencia más amplia y desbloquee el siguiente tramo de recursos.

5. Han dominado las asociaciones

Son maestros de empresas conjuntas y asociaciones. En muchas primeras reuniones, llegarán a los términos de un acuerdo. Pueden identificar qué papel podrían desempeñar para respaldar su visión, descubren lo que quieren a cambio y estructuran un trato que ofrece ambos, a menudo en menos de 60 minutos. Entienden que es más rápido y más fácil aprovechar los recursos existentes en lugar de recrear la rueda. Detectan el beneficio mutuo en la relación y saben cómo bloquearlo.

No es casualidad que las personas triunfen una y otra vez. Cuando ves a varias de estas personas haciendo las mismas cosas, es un poderoso recordatorio de que existen hábitos para el éxito.