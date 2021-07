¿Los problemas de pareja te están frenando en los negocios? Esto te puede ayudar

July 7, 2021 7 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Cuando los emprendedores vienen a mí con ganas de mejorar su negocio, se sorprenden cuando les pregunto qué está pasando en casa. Cuando se dan cuenta de que sus problemas de pareja están teniendo un impacto profesional, pronto comienzan a verlo y empieza el verdadero trabajo.

Empiezo explicando que cualquier cosa nos está dando o quitando energía, por lo que es imperativo que empecemos a liberar energía resolviendo cualquier drenaje energético. Cuando esto sucede, no solo tus socios están más felices, sino que el negocio también comienza a moverse nuevamente porque hay una 'determinación enérgica'. Aquí es cuando el sistema nervioso se relaja y se reanuda el flujo y el ritmo naturales.

Te puede interesar: Cómo usar la inteligencia emocional para lograr el éxito laboral

Por lo general, estoy inundado de historias de culpas, acusaciones y críticas de la persona con quien mi cliente pasa la mayor parte de su tiempo. Es aquí donde empiezo a compartir una verdad cruda y honesta que toca los patrones habituales que impiden que los clientes crezcan.

Dependiendo de la relación, algunos argumentos pueden estar profundamente arraigados en eventos del pasado y otros pueden ser provocados por un hecho reciente. Los temas pueden incluir confianza, dinero, exceso de trabajo, niños, compromiso, adicciones y la lista continúa.

Independientemente, así es como puedes experimentar nuevos niveles de felicidad y alegría en una relación consciente y, por extensión, en los negocios.

Asume el 100% de responsabilidad

Realmente no hay crecimiento en echarle la culpa a otros, intentando que adopten un nuevo comportamiento. Al ego le encanta pelear, así que por lo general esto hará que la otra persona se defienda. Una discusión solo es causada por dos egos que se enfrentan entre sí. Cuando es así, la triste verdad es que jugamos un papel en lo que está pasando, así que debemos preguntarnos: "¿Qué papel jugué yo en esto?".

Esto también es increíblemente importante cuando se trata de algo que sucede repetidamente, porque la frustración a menudo se debe a nuestra falta de límites y está directamente relacionada con la falta de amor propio y confianza. Si alguien continúa tratándote de cierta manera, por ejemplo, fue porque permitiste que ese comportamiento continuara. Hubo una decisión y una acción que no se tomó y que llevó a su continuación.

Toma una hoja de papel y dibuja una línea vertical en el medio. En el lado izquierdo, pon todo lo que te frustra, y en el lado derecho escribe qué papel jugaste en ello, y muy pronto tendrás una revelación que te volverá a colocar en una posición de poder.

Se honesto sobre los detonantes y los sentimientos

Especialmente para aquellos con problemas no resueltos del pasado (la mayoría de nosotros), es increíblemente importante ser vocal y expresivo sobre lo que nos distingue y por qué. Las relaciones terminan rompiéndose por falta de autenticidad; reprimimos cosas y eso se acumula. Ahora te encuentras en una pelea por el papel higiénico cuando, de hecho, se trata de un tema que nunca se resolvió un mes antes y que se ha estado gestando bajo la superficie.

Si estás dispuesto a pasar días resolviendo grandes problemas en tu negocio, pero no estás dispuesto a pasar unas horas resolviendo algo difícil en tu relación, tu pareja lo sentirá y se desconectará porque sentirá que el negocio es más importante.

El comportamiento de evitación inconsciente castiga a otra persona por lo que ha hecho, y el comportamiento consciente y emocionalmente inteligente es admitir que es incómodo hablar de algo, pero superarlo de todos modos. Estar comprometido a resolver el problema es una declaración poderosa, arraigada en un compromiso con la felicidad.

#TomaNota ¿Los perfiles de citas online borran tu información cuando cierras tu cuenta? Tinder, Grindr o Bumble pueden saber más de ti de lo que quisieras...

https://t.co/Eg965C2lBT — Entrepreneur en Español (@SoyEntrepreneur) July 2, 2021

La pregunta de la conexión

En última instancia, las discusiones ocurren cuando nos desconectamos de nuestra pareja y, por lo tanto, lo que debemos hacer es restablecer la conexión. Esto también es increíblemente importante de entender con respecto al sexo y la intimidad. Saber cuándo hay conexión y desconexión es un nivel de conciencia que debe desarrollarse, y se trata de sintonizarnos con los demás. Por eso es tan importante la inteligencia emocional y energética. El trabajo, y especialmente el exceso de trabajo, nos encierra en la mente analítica y bloquea del corazón a muchas personas. Cuando estamos conectados con nuestro corazón, hablamos desde los sentimientos.

Habiendo dicho eso, la pregunta que ofrece la mayor conexión cuando se expresa con calma, con contacto visual y desde el corazón es: "¿Qué estás sintiendo en este momento?".

Cuando hagamos esta pregunta, será respondida con resistencia o con honestidad. Si es con resistencia, es porque la persona que responde no se siente segura. Crea un lugar seguro para que el otro sea completamente honesto. Una vez que llegue la respuesta honesta, observa lo que sucede en tu cuerpo y se honesto sobre cómo te sientes. Esta autenticidad es una gran parte del crecimiento consciente de las relaciones.

Escuchar y satisfacer necesidades

Una gran razón de fricción en las relaciones es la incapacidad de estar presente y el no escuchar. La gente prefiere estar 20 minutos presente en persona que una hora a medias contigo en el teléfono. Está bien trabajar, pero no trabajes cuando hayas acordado estar presente. La frustración se acumula cuando no nos hemos alineado con una expectativa determinada y no somos un hombre o una mujer de palabra. Nada destruye la confianza más rápido que decir que vamos a hacer algo y luego no cumplirlo.

Cuando alguien satisface nuestras necesidades, pero nosotros no satisfacemos sus necesidades, no es realmente una relación. Si dejamos de satisfacer las necesidades de alguien, debemos expresar el motivo y resolver el problema. Castigar a alguien tampoco es saludable.

Mira también: Estas son las 8 anclas mentales que evitan que despegues

Una relación consciente se basa en dos personas que hacen el trabajo para mejorarse y crecer espiritualmente juntas. Podemos reducir masivamente las discusiones y acelerar el amor al aprender a ser más conscientes de nosotros mismos, resolver los desafíos de nuestro pasado y estar tan presentes como podamos con las personas que nos rodean. El trabajo siempre comienza con nosotros, y hacerlo tendrá ramificaciones positivas en los negocios y en la vida.