Una compañía de Elon Musk pretende construir su primer túnel en la costa este

July 6, 2021 3 min read

Ahora que la empresa The Boring Company de Elon Musk ha completado su túnel de 2.7 kilómetros a través del centro de Las Vegas, Fort Lauderdale, Florida, podría ser el sitio de su próximo proyecto.

El miércoles pasado, el alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, anunció que la ciudad recibió una propuesta para construir un circuito de tránsito subterráneo de The Boring Company. Llamado "The Las Olas Loop", el túnel subterráneo conectaría el centro de la ciudad de Fort Lauderdale con la playa.

Fort Lauderdale has received a proposal from Elon Musk's The Boring Co. to build an underground transit loop between downtown and the beach. Called “The Las Olas Loop,” this represents an innovative and unprecedented approach to addressing traffic congestion and transit needs.