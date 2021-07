Un padre tuvo que vender su coche después de que su hijo gastara 2 mil dólares en un videojuego

July 6, 2021 2 min read

¿Será que los desarrolladores apps deberán tomar medidas o los padres deberán estar más atentos? Un niño de 7 años llamado Ashaz Mutaza realizó alrededor de 29 minitransacciones de 1.99 a 99.99 libras esterlinas (es decir, de 55 a 2,764 pesos mexicanos aproximadamente) hasta dar un total de 1,289.70 libras (35 mil pesos mexicanos aproximadamente) al jugar en DreamWorks Dragons: Rise of Berk.

Esto ocurrió debido a que en el videojuego se pueden elegir las diferentes características de los personajes, y a pesar de que era la versión gratutita había algunos artículos con un valor mayor a 100 dólares. Aunque la plataforma siempre solicita la contraseña para confirmar la compra, de alguna manera el pequeño se la sabía.

Su padre se dio cuenta por la factura de Apple que le llegó a su correo electrónico, “inicialmente, pensé que me habían estafado. Nunca pensé que sería posible gastar tanto dinero en un juego para niños”, dijo Muhammad Mutaza, según reportó The Sun. Al no tener suficiente dinero para poder cubrir la deuda, tuvo que verder su auto, un Toyota Aygo.

El hombre intentó solucionarlo de forma administrativa para que reconocieran que era una deuda involuntaria, basandose en el argumento que el pequeño solo presionó teclas al azar para no perder en el juego. Después de varios intentos, lo único que consiguió fue un reembolso de 207 libras (5,690 pesos mexicanos) por parte de la empresa.