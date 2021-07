¿Quieres probar la versión beta del modo mutlidispositivo de WhatsApp antes de que esté disponible para todos?

July 8, 2021 3 min read

Mark Zukerberg, a través de una entrevista con WABetaInfo, confirmó las nuevas funciones con las que contará la plataforma de WhatsApp, dentro de ellas mencionó la posibilidad de que tu cuenta esté conectada en varios dispositivos sin tener que hacer uso del Internet, solo lo deberás activar desde los ajustes del servicio.

Sin embargo, la compañía está en busca de usuarios que quieran probar la versión beta del modo multidispositivo en su sistema Android o iOS, WABetaInfo menciona que es probable que la prueba se limite a cierto número de usuarios. Aunque, “estará disponible muy pronto” el acceso anticipado para esta nueva función.

WhatsApp will ask for your help to test the first version of multi-device beta program



You need to use the most updated beta version of WhatsApp for Android and iOS.



Follow @WABetaInfo to be sure to know when the early access to multi-device beta is available! #soon pic.twitter.com/2rOTeuEm0V