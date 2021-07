Claves para motivar a tu equipo de trabajo y lograr objetivos

July 8, 2021 4 min read

La motivación nos ayuda a cumplir nuestras metas, tanto personales como en equipo, y es clave para realizar de manera efectiva y exitosa cualquier trabajo. Si quieres que tu equipo de trabajo tenga energía y cumpla con sus objetivos es indispensable que aprendas a motivarlos.

Actualmente, la motivación laboral es esencial para lograr la productividad y eficiencia que se desea. Por ello, te comparto algunas de las claves que yo utilizo para lograr que mi equipo tenga una mejor actitud y siempre tenga disposición:

1. Motivación de afiliación

Este tipo de motivación ayuda a los colaboradores de cualquier empresa a que se sientan parte del equipo y de la organización. Las personas por naturaleza siempre buscan pertenecer, por eso lo ideal es que tu empresa tenga una identidad sólida y que tus empleados se sientan orgullosos de pertenecer a ella. El líder de la empresa o de cada equipo de trabajo debe comprometerse con sus trabajadores, por ejemplo, al cumplir lo que promete, de otra forma perderá credibilidad y su equipo no se sentirá motivado.

2. Motivación por competencia

Consiste en hacer que tus empleados sean competentes y capaces. Para lograrlo se recomienda que la empresa tenga una buena estructura y reglas claras, para que las personas puedan crecer dentro de la compañía. Cuando tus colaboradores se sienten motivados buscarán alcanzar sus metas y emplearán su esfuerzo intelectual y profesional. No olvides que, una vez que tu equipo de trabajo alcance sus logros es necesario darles reconocimiento, para que se sigan esforzando y no dejen de estar motivados.

3. Flexibilidad laboral

Permite que tus empleados trabajen por objetivos y metas, y no con una estructura de trabajo rígida con horarios inflexibles que los obliguen a estar 8 horas al día en la oficina. Actualmente, las personas se sienten más motivadas si pueden diseñar su propio horario laboral y elegir el lugar desde el que desean trabajar.

La pandemia provocó que muchas empresas tuvieran que dejar a sus trabajadores laborar desde casa y aunque las empresas más tradicionales desde tiempo atrás se oponían a este formato de trabajo tuvieron que ponerlo en práctica por cuestiones sanitarias. En muchos de los casos este modelo resultó bastante funcional, ya que la empresa se ahorra gastos como el alquilar de una oficina, pagar por servicios de luz, agua, internet, etc., y muchos de los empleados se sienten más motivados al poder acomodar sus horarios de tal forma que pueden pasar más tiempo con su familia y amigos, además de ahorrarse muchas horas en el tráfico.

4. Promueve los hábitos laborales sanos

Tener buenos hábitos es clave en cualquier aspecto de la vida, y el trabajo no es la excepción. Contribuye y motiva a tus empleados a tener hábitos saludables, como ser organizados, tener una buena comunicación, entregar el trabajo a tiempo, cumplir con lo que prometen, esforzarse para lograr sus objetivos, etc. Una de las cosas que más motivan a los empleados a tener este tipo de hábitos es ser un buen ejemplo para ellos como líder. Si tú cumples lo que dices y reconoces sus esfuerzos, ellos harán todo lo posible para no quedar mal.

Las personas felices y motivadas trabajan mejor, por ese motivo como líder debes ser un buen ejemplo y reconocer en todo momento los logros de tu equipo de trabajo. Con el impulso adecuado es más fácil que las personas alcancen sus metas, y cuando se trata de un equipo de trabajo la confianza y el apoyo son piezas fundamentales para lograr el éxito.