Elon Musk vive en este 'mini hogar' rentado tras vender todas sus mansiones

July 7, 2021 5 min read

Luego de vender la mayoría de sus activos inmobiliarios y mudarse a Texas el año pasado, el cofundador y CEO de Tesla, Elon Musk, dijo a inicios del mes de junio que actualmente solo es dueño de una casa ubicada en el Área de la Bahía, y que su principal residencia es una pequeña casa prefabricada que renta a su empresa aeroespacial, SpaceX.

A finales de 2020, Elon Musk dijo que se mudaría a Texas por dos grandes proyectos, uno es su nueva fábrica de Tesla y el otro son las instalaciones de su empresa aeroespacial SpaceX. Otro de sus propósitos, según declaró él mismo, sería reunir capital para invertirlo en la conquista de Marte.

La nueva casa del magnate tiene casi 400 pies cuadrados (unos 37 metros cuadrados) y se encuentra en Boca Chica, Texas, donde SpaceX fabrica sus Starships. Elon Musk es el tercer hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto de 169,800 millones de dólares, según la lista de billonarios de Forbes, y ahora vive en "una casa prefabricada plegable" hecha por Boxabl, una compañía de nueva creación de viviendas.

La vivienda sobre la que tuiteó el empresario se vende por casi $50,000 dólares y generalmente tiene una distibución parecida a la de un mini apartamento tipo estudio: una habitación grande dividida entre la sala de estar, área de dormitorio, cocina y baño.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.