Porqué todos los emprendedores deberían trabajar en su marca personal

Hoy en día existen emprendedores alrededor del mundo que sin ser agentes de algún gobierno son más populares que algunos presidentes. Los reconocemos por el éxito empresarial que han tenido y pareciera que todo lo que tocan se convierte en oro. Hablo de personas como Elon Musk en Estados Unidos, Carlos Slim en México o Jack Ma en China y así la lista continúa, quizá ya tienes en mente a alguien más.

¿Qué tanto sabemos de las empresas que han fundado estas personas? Por ejemplo, Elon Musk es cofundador de al menos ocho empresas al igual que Carlos Slim y Jack Ma. Sin embargo, quizá solo una o dos empresas de cada uno son las más populares. La pregunta real es, ¿Sabes cuántas veces han fracasado con otras empresas? ¿Y si te dijera que han fracasado más veces de las que han tenido éxito?

Los emprendedores solemos tener modelos a seguir, gente que nos inspire a emprender porque si ellos pudieron nosotros también. Aquí es donde entra el rol de la marca personal. Conforme vas avanzando y construyendo esa marca más personas podrán ver de lo que eres capaz y a largo plazo se puede crear un éxito en cadena. Llegará el punto en que tus fracasos no serán relevantes sino tu presente y futuro. Para esas empresas que causaron admiración por su éxito y casi todo lo que emprendas después, eres tú el principal promotor que le dará mayor visibilidad a tus negocios.

El problema, que construir una marca personal es igual o más difícil que construir una marca de un producto o servicio y hay que comenzar prácticamente de cero. Aunque hoy en día las redes sociales y medios digitales facilitan hacerlo con pocos recursos económicos, pero claro existen servicios especializados que pueden ayudarte. Lo primero que debes preguntarte es qué quieres transmitir, porqué quieres que te reconozcan y te busquen.

En mi caso soy emprendedor, he podido cofundar algunas empresas como mpliofilizadas.com y ketzalia.com, pero mi motivación para crear mi marca personal va más allá de eso, soy también académico actualmente en la universidad HEC Paris in Qatar como investigador de emprendimiento. A mi me apasiona el emprendimiento desde la práctica hasta el estudio y enseñanza, por eso creo en el balance entre teoría y práctica. Últimamente comencé a pensar justamente en que debería hacer un mayor esfuerzo en construir mi marca personal.

Aunque debo decir que estoy en el proceso de crear mi marca personal especialmente en mi Instagram y LinkedIn, sí he tenido un cambio en lo que escribo, cómo me visto, lo que publico y subo a mis redes sociales porque justamente me pregunté porqué quiero que me reconozcan y cómo voy a lograrlo. Los resultados al poco tiempo han venido haciéndose presentes, me contactan para pedirme consultorías, opiniones para medios de comunicación, conferencias y hasta un par de entrevistas en radio. Y es que en internet encontré los llamados “vendedores de humo”, gente que se ha esforzado mucho en crear sus marcas personales y tienen miles de seguidores dispuestos a pagar por alguna de sus conferencias o consultorías cuando en realidad sus supuestos logros son dudables de comprobar.

Como emprendedor nadie nos enseña realmente a vender nuestra imagen como una marca. Puedes emprender con o sin estudios, pero tu enfoque principal en un inicio será el de construir tu empresa y la o las marcas que la representen, no precisamente tu marca personal como fundador de esta. A los académicos nos enseñan a realizar estudios científicos basados en evidencia y presentarla ante la comunidad científica del campo de investigación hasta que eventualmente llega a una publicación en una revista o libro arbitrado. Entonces pensé, si hay gente hablando como gurús del emprendimiento sin evidencia ni experiencia comprobable, porqué académicos-emprendedores como yo no lo hacemos y lo haríamos con conocimiento de causa.

La imagen es de lo más importante

Así como cuando lanzas un producto al mercado hay que tomar en cuenta el diseño, la marca, la calidad, entre otros factores. También para tu marca personal hay que construir una imagen alineada a lo que quieres transmitir. Una persona de negocios exitosa quizá no transmita la confianza o el mensaje de éxito si sale siempre vestido en la misma ropa deportiva.

Curiosamente enseño un curso de maestría llamado desarrollo e innovación de productos y servicios y siempre les digo que cuiden la imagen, podrán tener un producto similar a otro, pero si tienen mejor imagen a un precio similar, va a ser más atractivo. Dicen que de la vista nace el amor y creo que, en la construcción de marca personal, la imagen es algo indispensable para lograr esa meta.

Ahora, seguro te estarás preguntando, ¿a qué te refieres con imagen personal y cómo sé si lo estoy haciendo bien? En primer lugar, dentro de tu empresa ya tienes una imagen que quizá no tengas muy presente, pero quienes trabajan contigo en ella te ven como el líder, quien lleva el papel estratégico en el crecimiento de la empresa. Asume ese rol y vístete de forma que te de confianza y seguridad que puedas transmitir, recuerda que serás tú quien negocie contratos, de comunicados de prensa, cierre ventas o participe en una exposición. Si necesitas ayuda también hay especialistas en consultoría de imagen como Atelier que te ayudaran en esto.

Cuida el contenido que publicas

Cuando se habla de creación de contenido a veces pensamos que necesitamos entonces contratar un diseñador gráfico y no es así. En los medios digitales el contenido va más allá que crear imágenes con frases inspiradoras o diseños llamativos. En contenido pueden ser las fotografías que subes, los videos, las historias, los reels, blogs, lives, y hasta noticias que compartes de otras páginas. Recuerda que quien te sigue en medios digitales es porque está interesado en el tipo de contenido que compartes y si siempre es muy aleatorio, tu mensaje no será claro, debes homogeneizarlo a un solo tema.

En algunos casos hay quienes optan por crear un perfil separado del perfil personal para poder distinguir entre lo que se publica en uno y otro. En lo personal yo opté por utilizar mis cuentas personales para crear mi marca, la gente que ya me seguía me ha visto crecer y genera confianza hablar como experto en el tema de emprendimiento que me estoy posicionando. En tu caso, por ejemplo, quizá quieras transmitir que eres un emprendedor de alguna start-up en el sector fintech y entonces sería adecuado compartir contenido de finanzas, el área de trabajo, nuevos contratos logrados, rondas de levantamiento de capital que vas obteniendo, etc.

La idea principal del contenido que publicas es que seas consistente, congruente e innovador. Es decir, que no sea una publicación esporádica, sino que quien te sigue ya espere que algún día de la semana o tal vez diario vas a publicar algo que le interese del tema que está esperando. Al hacer esto, en el tema de marca personal yo he notado que lo que más funciona es compartir pedazos de tu vida relacionados el negocio o al emprendimiento de la forma más natural posible.