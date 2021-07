La fiebre de NFT alcanzó máximos históricos con ventas por 2,500 mdd en lo que va de 2021

July 8, 2021 4 min read

No cabe duda de que los NFT o tokens no fungibles son la nueva sensación criptográfica que arrasa en 2021. Durante el primer semestre del año, las ventas de estos activos digitales alcanzaron máximos históricos al generar transacciones por más de 2,500 millones de dólares. En contraste, durante el mismo período de 2020 se vendieron 13.7 millones de dólares en NFT, lo que representa un impresionante aumento de más de 18,000%, según datos del portal DappRadar.

En particular, junio ha sido un mes récord para el mercado de NFT en OpenSea, el principal marketplace de tokens no fungibles. El portal registró casi 150 millones de dólares en ventas de NFT, de acuerdo a estadísticas de Dune Analytics citadas por Reuters. Esto significa casi once veces o 1,000% más que las ventas de todos los mercados durante los primeros seis meses del año anterior.

El volumen de transacciones de NFT se ha multiplicado más de 25 veces desde diciembre de 2020, informó Cointelegraph en junio.

Según NonFungible.com, que contempla transacciones de NFT basadas en Ethereum, desde principios de marzo han contabilizado entre 10 mil y 20 mil compradores por semana. En ese periodo se produjeron ventas por 1,300 millones de dólares. Sin embargo, la plataforma de seguimiento y descubrimiento de NFT excluyó unos 8,000 millones de dólares en NFT basados en DeFi (finanzas descentralizadas).

Plataformas como DappRadar solo registran las transacciones on-chain y parte de las subastas de NFTocurren off-chain, así que los datos deben agregarse manualmente a las estadísticas, señaló la agencia.

¿Cuáles son los NFT más vendidos?

Los NFT más populares son los coleccionables, seguidos por los tokens con temática deportiva y, en tercer lugar, las obras de arte digital, afirma Non Fungible. Durante el primer semestre de 2021 se han vendido 367,129 NFT coleccionables, casi 300,000 deportivos y 124,000 de arte. Hasta el pasado 6 de junio, la plataforma contabilizó la venta de poco más de 140,000 tokens basados en Ethereum.

Hasta ahora, el récord por el NFT más caro de la historia lo ostenta la obra ‘Everyday: The First 500 Days’ del artista digital Beeple, que alcanzó la impresionante cifra de 69.3 millones de dólares en marzo al ser subastada en la prestigiosa casa Christie's.

Otros activos digitales han dejado boquiabiertos al mundo con su precio de venta. Hace solo unos días, el código original de la World Wide Web se vendió como NFT por 5.4 millones de dólares. Por su parte, el meme de ‘Doge’ rompió récord al venderse como token no fungible por 4 millones de dólares, siendo el meme más caro de la historia muy por encima de ‘Disaster Girl’ (470,000 dólares) o ‘Bad Luck Brian’ (36,000 dólares).

Los NFT representan un nuevo paradigma de interacción con la cultura, la música, los deportes y los medios de comunicación. Los fanáticos de los tokens no fungibles los ven como objetos de colección digitales únicos, con un valor incalculable por su importancia cultural. Para otros se trata solo de inversiones, tal como las criptomonedas, y solo los compran para venderlos cuando estos aumenten su valor en el mercado.