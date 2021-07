VIDEO: Mujer va por unos McNuggets después de robar una camioneta y golpear a un oficial de policía

July 9, 2021 4 min read

No es ningún secreto que a la gente le encantan los nuggets de pollo de McDonald's; son prácticamente un alimento básico estadounidense.

Para algunos, conseguir unos McNuggets podría ser la primera orden del día después de cometer un delito como, por ejemplo, robar una camioneta y golpear a un oficial de policía.

Para una mujer de Shrewsbury, Massachusetts, este fue realmente el caso.

Según los informes, Johanna Gardell, de 38 años, fue arrestada en un McDonald's de Worcester, Massachusetts, después de robar una camioneta Chevrolet Silverado que pertenecía a un hombre llamado Raymond James Simoncini, quien informó que el vehículo había desaparecido poco antes de las 9 a.m. del martes.

La policía rastreó la camioneta, que fue sacada de un lugar de trabajo, a través de GPS. Fueron detenidos en ruta por otro conductor que dijo que su vehículo también había sido atropellado por el automóvil robado.

Cuando los oficiales se acercaron al auto, Gardell aceleró y golpeó a un oficial mientras se alejaba.

