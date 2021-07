México está en la tercera ola de COVID-19, Hugo López-Gatell anuncia que hay repunte en 14 estados

July 9, 2021 3 min read

El Gobierno de México ya confirmó el inicio de la tercera ola de COVID-19. El subsecretario para la prevención y promoción de la Salud, Hugo López Gatell informó que los contagios están incrementando en 14 estados de la república y en seis de ellos la propagación crece a un paso acelerado.

El funcionario, sólo menciono los cuatro estados que están en una situación más crítica: Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y Tamaulipas después de Ciudad de México y el Estado de México que son las dos localidades con mayor número de contagios en toda la república. De acuerdo a la Secretaría de Salud, hay 48 mil 902 casos activos en el país.

“Hasta el momento no hay evidencia clara que sea más agresiva y capaz de producir enfermedad grave. Existe información, aunque poco robusta, de que es 60 por ciento más transmisible”, explicó López-Gatell en la mañanera del 7 de julio. “La evidencia científica muestra que la mayoría no tiene significado epidemiológico de preocupación”.

Parece ser que el aumento de casos no se debe a que circula la variante Delta en el país, sino que el uso del espacio público ha vuelto a la normalidad. Hasta el momento, los hospitales de las entidades federativas no se han saturado y están lo suficientemente capacitados para lidiar con la tercera ola. A pesar de que los casos han aumentado en un 22%, no han incrementado significativamente las hospitalizaciones ni muertes, cuestión que se le atribuye a la vacunación.

Ruy López Riadura, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), informó que en el periodo del 24 de diciembre al 7 de julio se ha administrado la primera dosis a 34 millones 155 mil 903 personas. El 60% de esa cifra ya está completamente inmunizada. También anunciaron el registro de la vacunación del grupo de mayores de 18, la cual es de suma importancia porque tienen un rol activo en los contagios. Aún así se volverán a implementar medidas de seguridad más estrictas.