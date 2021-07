México denuncia que la marca estadounidense Anthropologie plagia por segunda ocasión diseños mixes

July 9, 2021 5 min read

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de México, hace un llamado para que las empresa de ropa estadounidense Anthropologie deje de copiar los diseños textiles de la comunidad indígena ayuuk (mixe) de Tlahuitoltepec, en el estado de Oaxaca, por segunda ocasión.

La misma institución “reprueba el plagio de los diseños textiles, expresiones artísticas y culturales de los pueblos indígenas, pues forman parte de su propiedad intelectual y su uso indebido o sin autorización constituye una violación a sus derechos colectivos”.

Se trata de un bordado en específico, unas flores que corresponden a la blusa ‘Xaam níxuy’, la cual ya ha sido copiada por diversas marcas y lucran con la propiedad intelectual colectiva de dichos pueblos. Esta prenda es parte de la indumentaria tradicional de la mujer ayuuj.

Anthropologie utilizó el patrón de flores para los pantalones cortos 'Marka embroidered shorts', los cuales según el INPI la comunidad nunca dio su autorización para el uso de su diseño y solicitó dejé de vender la prenda de forma inmediata.

Imagen: Secretaria de Cultura de México

En el mismo comunicado se señala que de acuerdo con el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, “es un derecho de las comunidades mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales, además de la propiedad intelectual colectiva sobre los mismos”.

Por su parte, el Gobierno de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, exige también que la firma Anthropologie reconozca y de crédito por el diseño al pueblo. Además de que pidan una disculpa pública a comunidad por el daño que están causan al negar el derecho humano universal de reconocer las creaciones, la propiedad intelectual y el patrimonio biocultural de la localidad.

Imagen: Gobierno Municipal de Santa María Tlahuitoltepec

Apropiación cultural en la industria de la moda

En el escrito comentan que ese mismo bordado ha sido plagiado cinco veces entre los años 2009 – 2019 y explican que esta práctica y la apropiación de diseños indígenas mexicanos son un tema sistémico en la industria de la moda.

La apropiación de diseños indígenas es un problema sistémico en la industria de la moda. @Anthropologie es una de las marcas q plagiaron diseños de Sta María Tlahuitoltepechttps://t.co/VvLDdcE8T2 pic.twitter.com/jBx3TAfiTA — Educa Oaxaca (@laminuta) July 1, 2021

“En todo México se han registrado 39 casos de plagio por parte de 23 marcas de moda como Zara y Carolina Herrera, (entre 2012 – 2019) quienes se apropiaron de diseños de comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo”.

Tan solo en mayo, La Secretaria de Cultura de México ya había pedido una explicación a las marcas de ropa Zara, Patowl y Anthropologie por apropiación cultural indebida. En especial, señaló que Zara imitó los bordados huipiles mixtecos de Oaxaca en uno de sus vestidos, hizo una comparación y le pidió que aclarara cómo planeaba retribuir a los artesanos. La dependencia también cuestionó a las otras dos marcas con cartas similares.

Los pantalones cortos ya no se encuentran en la página web de Anthropologie, los cuales tenían un costo de 693 pesos (84.71 dólares) y estaban disponibles en tres colores diferentes. Sin embargo, la empresa no ha emitido ningún comentario al respecto.

Desde el mundo de la moda, el tema de la apropiación cultural es un tema complejo, no obstante, el plagio es la línea que marca sencillamente cuando se respeta los códigos culturales. No solo las marcas de fast fashion han sido acusadas, también en la lista se encuentran Louis Vuitton, Isabel Marant, Mango, Rapsodia, entre otras.

El trabajo de los diseñadores es inspirarse, mirar a su alrededor y a partir de allí crear, no adjudicarse un discurso ya establecido. En la palabras de una artesana mexicana para El País, “los grandes empresarios, las grandes empresas, tienen la oportunidad de apoyar a las artesanas, y así debería ser. Pero ya ves que eso no pasa así. A mí no me afectan las copias de otras artesanas, pero estoy hablando de nosotras como iguales”.

“Una cosa es la apropiación cultural entre iguales y otra muy distinta es la apropiación cultural indebida de una empresa multinacional”, sostiene Francisca Pérez, artesana.

El reconocimiento y respeto por el trabajo del otro es un paso fundamental para la industria de la moda, ya que los artesanos no cierran las puertas al mundo, si no quieren que se les reconozca.

Y tú, ¿qué crees que sea la apropiación cultural?