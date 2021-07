Los multimillonarios se fueron de campamento de verano. Aquí te decimos quién está ahí

July 9, 2021 3 min read

Los principales ejecutivos de medios, tecnología y finanzas se reunieron para la Conferencia Sun Valley de Allen & Company en Idaho, después de un año de descanso debido a COVID-19. La conferencia de una semana reúne a personalidades como Sheryl Sandberg, Tim Cook, Bill Gates y Warren Buffett. Como lo describieron Lillian Rizzo y Benjamin Mullin en El Wall Street Journal, "la conferencia suele ser un terreno fértil para hacer tratos y un asunto familiar con paseos en carruajes para niños, pero estará limitada a adultos este año, según personas familiarizadas con el asunto".

Ve a los ricos y poderosos que asistirán al evento de este año.

Tim Cook, director ejecutivo de Apple

En una reciente entrevista de podcast con The New York Times, Cook reveló que tiene una fecha en la mente para dejar a Apple. Lee las conclusiones de esa entrevista aquí.

El cofundador de Marquis Jet Jesse Itzler y Sara Blakely, fundadora de Spanx

La fundadora de Spanx, Sara Blakely, dice que hay un grupo de personas a las que no debes solicitar comentarios cuando comiences tu viaje empresarial. Conoce su historia aquí.

Erica Hauver, fundadora y directora ejecutiva de Cook Keto

Presidente y CEO de Chubb Limited Evan Greenberg y el cofundador de Microsoft Bill Gates

Los líderes no tienen mucho tiempo que perder. Aquí te dejamos la regla de las cinco horas utilizada por Bill Gates, Jack Ma y Elon Musk.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, y Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook

A pesar de todos sus logros y experiencia, la directora de operaciones de Facebook todavía lucha contra las dudas. "Me obligo a sentarme a la mesa, incluso cuando no estoy segura de pertenecer allí, y sí, esto todavía me sucede", dijo Sheryl Sandberg a los graduados de City Colleges of Chicago en su discurso de graduación. "Y cuando no estoy seguro de que alguien quiera mi opinión, respiro hondo y hablo de todos modos".

Lorenzo Mendoza, CEO de Empresas Polar, Anderson Cooper, presentador de CNN, el industrial italiano John Elkann y Barry Diller

El coCEO de Netflix Reed Hastings y CEO de Nubank David Velez

Aquí está la reseña del libro del CEO de Netflix, No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention, en el que Hasting explica cómo construyó la forma única de Netflix de administrar un negocio.

Phil Knight, cofundador de Nike

"Sigue las reglas. Pero sé feroz", ha dicho Knight. Aquí hay más información sobre el cofundador de Nike aquí.

Director ejecutivo de Snap Inc. Evan Spiegel

Lea hacia dónde cree que se dirigen las redes sociales el CEO de Snapchat.

Presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway Warren Buffett

Ve la terrible predicción del multimillonario sobre la próxima pandemia.