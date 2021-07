Multimillonario Richard Branson logra el primer vuelo espacial turístico de la historia: VIDEO

July 11, 2021 3 min read

Nota de la editora: Puedes ver cómo fue todo el vuelo al darle clic al video en la parte de arriba de la nota.

El multimillonario británico Richard Branson logró dejar su marca en la historia de la exploración espacial al convertirse en el primer turista que viaja fuera de la Tierra en una compañía privada.

El vuelo VSS Unity de su empresa Virgin Galactic, que tenía como destino la frontera del espacio con la Tierra, despegó desde la base Spaceport America en Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos, alrededor de las 08:40 locales de este domingo.

“Mi misión es convertir el viaje espacial en una realidad para todos; para mis nietos, para tus nietos, para todos”, dijo Branson en un video publicado en Twitter poco antes del lanzamiento.

La nave realizó un despegue horizontal y voló durante una hora hasta una altitud de 15 kilómetros antes de soltar el avión espacial que llevaba a Richard Branson y a la tripulación para que éste pudiera salir de la atmósfera terrestre.

Así luce un millonario rumbo al espacio en su propia nave

La nave necesitaba llegar al límite entre el espacio y la Tierra, que según Estados Unidos, se encuentra a 80 km de altura. En este punto, el azul del cielo se vuelve negro, se puede ver la curvatura del planeta y es posible flotar en ingravidez.

Luego de pasar varios minutos en órbita, el VSS Unity aterrizó con éxito en Nuevo México a las 9:38 horas locales.

Este logro de Branson abre una nueva era en el turismo espacial. Se espera que en una semana Jeff Bezos de Amazon haga lo mismo con una nave de su empresa Blue Origin.

I have dreamt about this moment since I was a child, but going to space was more magical than I ever imagined https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/grs7vHAzca — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

Con información de AFP, EFE y Reuters.