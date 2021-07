Alguien pagó 1.5 millones de dólares por un 'Super Mario 64'

July 12, 2021 2 min read

Una copia sellada del videojuego Super Mario 64 de 1996 batió récords al ser subastado 1.5 millones de dólares en Dallas, Texas.

Según lo comunicó la casa de subastas Heritage Auctions en su cuenta de Twitter, la copia precintada del juego de Nintendo superó con creces el récord de dinero pagado por un videojuego que había establecido tan solo unos días antes una copia intacta de la serie The Legend of Zelda que se vendió por 870 mil dólares.

#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario 64 - Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA just sold for $1,560,000 at #HeritageAuctions, smashing previous mark of $870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://t.co/SUgiijkkzL#SuperMario #Nintendo #N64 #WATA pic.twitter.com/rHpTuZl95l