FOTO: Richard Branson se reúne con Elon Musk antes de salir al espacio

Este domingo 11 de julio Richard Branson, fundador de Virgin Galactic, hizo historia al ser parte de la tripulación del primer viaje “turístico” al espacio, pero poco antes de despegar publicó una foto con su “amigo” Elon Musk.

En su mensaje de Twitter, Branson aparece junto al fundador de SpaceX y quien, a simple vista, debería ser su rival en la carrera espacial. "Un gran día por delante. Es genial empezar la mañana con un amigo", señaló.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



