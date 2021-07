9 empleados de un Burger King abandonan su trabajo y lo anuncian en la pantalla del restaurante: 'Todos renunciamos. Lo siento por los inconvenientes ocasionados'

July 13, 2021 3 min read

Puede esperar que el letrero fuera de un Burger King te ofrezca un resumen de las ofertas del día, pero la marquesina afuera de un Burger King en Lincoln, Nebraska, es un poco diferente.

"TODOS RENUNCIAMOS", decía. "LO SIENTO POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS."

Rachael Flores, una ex gerente general de la tienda que presentó su renuncia después de las frustraciones con la gerencia y las condiciones de trabajo en el restaurante, le dijo al medio local de noticias KLN-TV que ocho compañeros de trabajo renunciaron poco después.

Imagen: Rachael Flores vía Facebook

"Querían poner un letrero para decir, ya sabes, 'Lo siento, realmente no va a haber nadie aquí'", dijo Flores. "Es una especie de burla a la alta dirección. Eso se publicó antes de que abriéramos, y no pensé que alguien se fuera a dar cuenta, porque solo lo hicimos un letrero. Y luego, cuando se volvió bastante viral en Facebook, recibí una llamada de mi alta gerencia, y me dijeron que tenía que eliminarlo".

Flores dijo que debido a un personal en constante cambio de gerentes de distrito, su rama en particular había sido pasada por alto, lo que llevó a condiciones de trabajo que incluían temperaturas de 90 grados en la cocina, lo que resultaba en una deshidratación severa y semanas laborales de 50 a 60 horas.

Compañeros empleados como Kylee Johnson respaldaron la historia de Flores en KLN-TV. "Sabían lo que estaba pasando en cuanto al personal", dijo. "Estábamos esperando a que viniera más gente y no conseguimos a nadie".

Flores dijo que su jefe la llamó bebé. Después de que el letrero se volvió viral en las redes sociales, su jefe le dijo que la habían despedido y le pidió que le entregara las llaves. Flores y Johnson dijeron que creían que otros trabajadores de Burger King en el área fueron sometidos a un trato similar.

