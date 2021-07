Por qué nunca deberías usar tu tarjeta de débito

July 13, 2021 5 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Recientemente, ha habido una ola de abuso de tarjetas de débito en el centro de Texas. El sospechoso: skimmers de tarjetas en las gasolineras.

“Se han reportado muchos casos de abuso de tarjetas de débito después de que los clientes usaron las bombas de gasolina”, informó la policía de Copperas Cove, una ciudad aproximadamente a una hora al norte de Austin. "En la mayoría de los casos, la víctima usó una tarjeta para comprar gasolina, y luego se descubrió que la tarjeta estaba comprometida, posiblemente por una bomba de gasolina".

El problema ciertamente no se limita a Copperas Cove. Según un informe de Javelin Research del año pasado, las pérdidas relacionadas con tarjetas de crédito y débito cuestan a los bancos, comerciantes y, en algunos casos, a los titulares de tarjetas 16,900 millones de dólares en 2019.

Los skimmers son una forma popular para que los ladrones roben números de tarjetas de surtidores de gasolina, cajeros automáticos y otras máquinas que aceptan tarjetas de crédito y débito. El skimmer se desliza en la ranura del lector de tarjetas y, una vez conectado, no solo puede robar el número de la tarjeta, sino también los PIN y los códigos postales a medida que se ingresan. Son bastante difíciles de detectar y, una vez que se roban un número y un PIN, se pueden utilizar para crear tarjetas falsificadas, realizar compras por teléfono y realizar otras formas de robo de identidad, como abrir otras cuentas o préstamos a su nombre.

Pero los skimmers no son la única forma en que las personas pueden robar números de tarjetas. Los piratas informáticos en línea utilizan con frecuencia sitios de "phishing", solicitudes de correo electrónico fraudulentas y sitios web falsos para obtener este tipo de información.

Por eso, ni tú ni tu empresa deberían utilizar tarjetas de débito. Nunca.

"Cada vez que usa uno, pone en riesgo su dinero y su cuenta bancaria", escribió Frank Abagnale en CNBC.com, ex estafador y tema de la película de Leonardo DiCaprio Atrápame si puedes. "No tengo uno. Nunca lo he tenido y nunca lo tendré. No se los recomiendo a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a ti".

La razón por la que Abagnale y la mayoría de los expertos en TI que conozco evitan las tarjetas de débito es el flujo de caja. Si un estafador puede comprometer una tarjeta de débito, esa persona puede acceder a tu efectivo. Él o ella puede agotar tu cuenta bancaria y la de su empresa. Si un delincuente hace un uso no autorizado de tu tarjeta de crédito, tu efectivo todavía está en tu cuenta.

En cualquier caso, de acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, su responsabilidad no sería más de 500 dólares, y muy probablemente considerablemente menor, dependiendo de cuándo denuncie el robo. Pero eso sería de poco consuelo para usted al lidiar con los dolores de cabeza causados ​​por fondos insuficientes y falta de capital de trabajo para su negocio, todo mientras navega por el departamento de servicio al cliente de su banco tratando de restaurar sus saldos de efectivo.

"Si hay una gran filtración de datos (y usted sabe que la habrá) y un delincuente de alguna manera obtiene mi número de tarjeta de crédito y cobra un millón, estoy protegido y la compañía de mi tarjeta de crédito cancelará la tarjeta y enviará una nueva uno en los próximos días ", escribe Abagnale. "Sin embargo, si sucede lo mismo y los delincuentes obtienen la información de mi tarjeta de débito, podría perder el dinero de mi cuenta bancaria y tener dificultades y demorar mucho tiempo para recuperarlo".

Así que guarda tu tarjeta de débito personal y comercial y usa tu tarjeta de crédito para todo lo demás. Deja que los bancos se preocupen por tus pasivos. Tienes muchas otras cosas de las que preocuparte.