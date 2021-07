Elon Musk también irá al espacio a bordo de Virgin Galactic, la empresa Richard Branson

July 13, 2021 2 min read

Elon Musk es uno de los tantos turistas espaciales que viajará a bordo de la nave SpaceShipTwo de Virgin Galactic. De acuerdo con The Wall Street Journal, el fundador de SpaceX compró uno de los boletos al espacio de la compañía fundada por Richard Branson.

Todo parece indicar que Musk ya poseía este ticket mucho antes de su reunión con Branson antes de que este último se convirtiera en uno de los primeros turistas espaciales de su empresa, según The Verge.

Este domingo 11 de julio, el empresario inglés hizo historia al convertirse en parte de la tripulación del primer viaje “turístico” al espacio. Poco antes de despegar, Branson publicó una foto con su “amigo'' Elon Musk.

Imagen: Richard Branson vía Twitter.

Tras el lanzamiento este fin de semana, Branson y otros tres empleados de Virgin Galactic, flotaron en el espacio alrededor de la cabina de la nave espacial antes de regresar a la Tierra unos minutos más tarde.

Thanks for being so typically supportive and such a good friend, Elon. Great to be opening up space for all - safe travels and see you at Spaceport America! #Unity22 @virgingalactic https://t.co/fLCoeJOPJJ