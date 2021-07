¿Se acabarán las videollamadas grupales? Google Meet comenzará a limitar el tiempo y dejará de ser gratis

July 14, 2021 2 min read

Google Meet, la aplicación de videollamadas de Google que se volvió muy popular durante la pandemia, decidió darle la oportunidad a todos los usuarios de probar sus servicios de forma gratuita para que la usen el tiempo que deseen (hasta por 24 horas) en estos tiempos de trabajo a distancia.

Sin embargo, Genbeta reporta que, como ya pasó casi un año y medio de medidas de distanciamiento social, la compañía decidió que a partir de julio cualquier persona que desee utilizar Google Meet sin limites de tiempo tendrán que formar parte de un plan de suscripción a Google Workspace. De no ser así, después de 60 minutos la videollamada se terminará de forma automática y el enlace dejará de funcionar.

Los nuevos límites, según el portal de ayuda del servicio, mencionan que un ordenador puede alojar llamadas uno-a-uno de hasta 24 horas y un ordenador puede alojar llamadas con 3 o más participantes de hasta 60 minutos de duración.

Esta decisión definitiva, salió después de que Google decidiera reemplazar Hangouts por Google Chat a mediados del 2021, la cual tiene las mismas funciones de la anterior con algunas adicionales, como: enviar a tu bandeja de entrada, búsqueda más rápida, reacciones con emojis y sugerencias de respuestas.

