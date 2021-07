Él es el mexicano nominado al Emmy por su trabajo en 'Cobra Kai'

July 14, 2021 4 min read

¿Cómo haces que una conversación con un desconocido fluya? Estar abiertos a hablar con extraños en cualquier lugar y momento puede cambiarnos la vida e incluso impulsarnos profesionalmente. Una plática en una fiesta llevó a Andrés Locsey, originario de Guadalajara, Jalisco, México a estar nominado a un Emmy por mejor edición de sonido de la serie ‘Kobra Kai’.

Andrés había ido a una fiesta junto a su esposa en Los Ángeles (LA), donde decidió acercarse a otro “chavo” que estaba presente, de hecho, según menciona, eran los dos únicos hombres en la celebración, de acuerdo con un reporte de El Informador.

Al dejar fluir la conversación ambos chicos empezaron a platicar sobre el trabajo y Andrés le comentó a su interlocutor que era editor de música, posteriormente su compañero le explicó que él era compositor para televisión y le pidió su número de teléfono para llamarlo por si él o algún amigo llegaba a necesitar un editor de música.

Poco después, lo contactaron los compositores de Kobra Kai, Leo Birenberg y Zach Robinson, quienes han trabajado con Andrés desde la primera temporada del show que se ha robado la atención y admiración de muchas personas.

Also major congratulations to our incredible score mixer and music editor, @phil_mcgowan and Andres Locsey, who both snagged nominations this morning too for their work on @CobraKaiSeries.



Our score would be nothing without these two!!