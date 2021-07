¡Millonarios en el espacio 3! Richard Branson, listo para el despegue

July 10, 2021 7 min read

Una nueva proeza en la historia de los viajes espaciales comenzará (si las condiciones climatológicas lo permiten) este domingo 11 de julio a las 09:00 horas (centro de México). El multimillonario británico y fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, realizará un viaje con formato de turismo espacial. El cohete alcanzará el borde del espacio, que el Gobierno estadounidense marca a más de 80 kilómetros por encima de la Tierra y permanecerán en el espacio por unos minutos. Esta experiencia solo estará disponible para aquellos que puedan pagar $250,000 dólares.

En esta tercera parte de nuestro especial te diremos dónde puedes seguir la transmisión de este evento.

Por primera vez, la nave espacial que lanzarán contará con pasajeros a bordo, la misión conocida como Unity 22 estará compuesta por seis miembros, dos pilotos y cuatro expertos.

Dave Mackay y Michael Masucci serán pilotos de misión. Por su parte, la nave nodriza, VMS Eve será piloteada por CJ Sturckow y Kelly Latimer. Los pilotos de VSS Unity acompañan a Beth Moses, Colin Bennet, Sirisha Bandla y Sir Richard Branson.

Tal y cómo su nombre lo indica, Unity 22 será el vigésimo segundo vuelo de prueba de VSS Unity. El objetivo es conseguir la mayor cantidad de información acerca del viaje, así como el contexto de la cabina, comodidad de los asientos, ingravidez de los viajeros y la vista hacia la Tierra desde donde se encuentren los pasajeros.

De acuerdo con Virgin Galactic, sus lanzamientos comienzan con un despegue suave en la pista antes de que su nave espacial y nodriza asciendan juntas a poco menos de 50,000 pies. Una vez que pasan las capas más gruesas de la atmósfera, sus naves no necesitan de grandes cantidades de combustible para llegar al espacio. A este viaje parecido a un vuelo y de bajo consumo de energía lo llaman Air-Launch.

Posteriormente, el piloto lanza la nave espacial de la nave nodriza. El cohete de la nave espacial se enciende, enviando la nave al espacio un poco por encima de Mach 3 (poco superior a tres veces la velocidad del sonido). Los colores fuera de la ventana cambian de azul a índigo a negro medianoche cuando llegas al espacio y el motor del cohete se apaga.

A casi a 300,000 pies sobre la Tierra, la cabina se convierte en un patio de recreo para desabrocharse y experimentar la ingravidez.

Para el reingreso, las alas de la nave se elevan 60 grados, luego desciende a una espesa atmósfera, las alas bajan y el piloto desliza la nave espacial hacia un aterrizaje suave en la misma pista de la que despegó, y así regresas a tu hogar.

Previo a su viaje espacial, Branson escribió sobre los inicios de su compañía Virgin Galactic.

“Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas, consejo que seguí literalmente. Este domingo (11 de julio), no podría estar más emocionado de convertir ese sueño en realidad a bordo del próximo vuelo espacial de Virgin Galactic UNITY22, y quería marcar el momento con una edición espacial especial de mi boletín de LinkedIn”

comentó Richard Branson.