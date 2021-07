¿Debería ponerme la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca?

July 15, 2021 3 min read

Todos hemos oído o leído sobre las diferentes variables del SARS-CoV-2, del mismo modo que nos han informado sobre los efectos secundarios que algunas vacunas contra el virus ocasionan.

En México nos encontramos en medio de un tercera ola de COVID-19 y aunque todavía falta un gran porcentaje de la población por vacunarse, la vacuna de AstraZeneca ha causado revuelo entre la población millennial o mayores de 30 años por los efectos secundarios tras recibirla, dentro de los que se encuentran fiebre, cuerpo cortado, entre otros.

Y no solo en México sino en otros países las personas ya han empezado a dudar si realmente necesitan una segunda dosis de esta y otras vacunas.

¿Debo ponerme las dos dosis?

La respuesta a esta pregunta es un claro y conciso SÍ, dado por los expertos en el tema.

La explicación es simple las personas que no cuenten con las dos dosis de las vacunas tanto de Pfizer como AstraZeneca en los intervalos de tiempo recomendados no estarán completamente protegidas o no contarán con una protección óptima frente al virus y mucho menos contra su variables reportadas.

Un estudio, citado por The Conversation, demostró que tras aplicarse las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca la protección contra la variante Delta del COVID-19, la que se perfila como la cepa dominante en el mundo, aumentó del 33 al 60 por ciento.

¿Por qué es mejor contar con dos dosis en lugar de una?

Las vacunas de ARN mensajero como la de Pfizer y la de AstraZeneca, que cuentan con dos aplicaciones, producen la proteína de pico del virus, lo que provoca una respuesta inmune que la reconoce y la recuerda. Sin embargo, esto no se da por un tiempo prolongado lo que restringe la inmunidad.

Por esta razón, de acuerdo a los estudios citados por el medio australiano, limitar cada dosis y colocarlas dos veces producirán una respuesta inmune mejor y más duradera.

¿Cuánto tiempo después debo recibir mi segunda dosis?

El intervalo de tiempo recomendado para recibir la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca es de 12 semanas o cuando mínimo cuatro semanas.

Sin embargo, de acuerdo con una investigación realizada en Australia, la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca cuenta con un 73 por ciento de efectividad contra la cepa original del COVID-19 y al aplicar una segunda dosis en 12 semanas, ésta subió al 81 por ciento.

Asimismo, algunos estudios concluyeron que al ser mayor el tiempo (12 semanas en lugar de ocho o menos) entre una dosis y la otra los niveles de anticuerpos para detener el virus resultaron más altos.