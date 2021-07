Ni la berenjena o el duraznito: Estos son los emojis más utilizados

July 15, 2021 2 min read

Con información de Hootsuit España

Este 17 de julio es el Día Mundial del Emoji (#WorldEmojiDay) y como cada año los amantes de las redes sociales celebran estos gráficos que han transformado la manera en la que nos comunicamos.

Los primeros emoticonos como tal nacieron el 19 de septiembre de 1982 cuando Scott Elliot Fahlman, científico de la computación en la Universidad Carnegie Mellon, decidió crear dibujos para que las personas pudieran distinguir cuál era el tono de un mensaje electrónico, utilizando :-) cuando se tratase de un mensaje de broma o :-( para los mensajes reales.

The ultimate gift? Adopt an emoji from @unicode for #WorldEmojiDay https://t.co/CV0x0WwA5N pic.twitter.com/mK8gC9hgYq