Le prohíben a Mastercard emitir nuevas tarjetas en India

El Banco de la Reserva de India (RBI) ha prohibido a Mastercard emitir nuevas tarjetas de débito, crédito y prepagas a los clientes, por acusaciones de incumplimiento de las reglas de almacenamiento de datos del país.

Un mandato de 2018

A partir de este jueves, la compañía no podrá aceptar nuevos clientes por un período no revelado, ya que el anuncio no especificó cuánto tiempo duraría la prohibición.

El miércoles, el RBI emitió un comunicado declarando que el banco central “había recibido un tiempo considerable y oportunidades adecuadas” a Mastercard para cumplir con un mandato anunciado en 2018, según informó CNN.

La orden obliga a todos los proveedores de pagos "a almacenar datos sobre usuarios y transacciones indios solo en servidores locales". Después de emitir el mandato, las empresas tenían hasta seis meses para hacer lo mismo.

En el comunicado, el RBI dijo que Mastercard debería ordenar a "todos los bancos emisores de tarjetas" que se ajusten "a las nuevas restricciones", y aseguró que la medida no cubría a los clientes de Mastercard existentes en el país.

Cuando CNN le solicitó un comentario sobre por qué la prohibición había llegado mucho más tarde después de la emisión de la orden, el RBI "no respondió de inmediato". Mastercard también se negó a revelar la cantidad de personas que usan sus tarjetas en India.

Sin embargo, enfatizó que "nuestras operaciones actuales en India no tienen ningún impacto" y subrayó que la empresa "está totalmente comprometida con nuestras obligaciones legales y regulatorias en los mercados en los que operamos".

Sanciones similares

Mastercard le dijo a CNN Business que durante los últimos tres años, había trabajado hombro con hombro con el banco central para cumplir con los requisitos de almacenamiento de datos.

"Si bien estamos decepcionados con la postura adoptada ... continuaremos trabajando con ellos y brindaremos los detalles adicionales necesarios para resolver sus inquietudes", dijo la compañía.

Sin embargo, la prohibición de Mastercard llega solo tres meses después de que el RBI impusiera una sanción similar a American Express Company por los mismos motivos.

La compañía dijo en ese entonces que había estado "en diálogo regular" con los reguladores del país y "demostró nuestro progreso hacia el cumplimiento de la regulación".

Existe una represión constante de la privacidad de los datos por parte de los reguladores globales, lo que a su vez ejerce presión sobre cómo las empresas almacenan los datos de sus clientes. En junio, China finalizó su Ley de ciberseguridad de datos para reforzar su regulación de seguridad de datos.