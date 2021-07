Netflix quiere competir con PlayStation y XBox: Incorporará videojuegos a su contenido

July 16, 2021 2 min read

Con la creación de nuevas plataformas como Disney Plus, ha aumentado la competencia del streaming. Para no quedarse atrás, el gigante mediático Netflix ha estado buscando opciones para seguir creciendo y diversificar el producto que le ofrece a sus clientes. Según una investigación de Bloomberg, Netflix ya comenzó a buscar la manera de incorporarse al mundo del gaming.

El sitio especializado LevelUp reportó que la empresa contrató al exejecutivo de Electronic Arts y Facebook Mike Verdu como su nuevo director de desarrollo de juego. Verdu trabajará directamente debajo de Greg Peters, quien es director operativo de Netflix.

Los videojuegos aparecerán como un nuevo género, similar a lo que hicieron con documentales y especiales de standups. Hasta ahora no parece que vaya a cobrar más por tener acceso a este contenido. Por el momento no se ha compartido más información, por lo que no sabemos exactamente cuáles son los pasos que va a tomar la plataforma de streaming.

¿Crees que Netflix tendrá éxito en el mundo de los videojuegos?