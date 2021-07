La hija de Steve Jobs comparte historias de amor y crueldad nunca antes escuchadas sobre su padre

July 16, 2021 3 min read

La autobiografía de Lisa Brennan-Jobs, la primogénita de Steve Jobs, Small Fry, se acaba de publicar en español y en ella que nos muestra otro lado del icónico cofundador de Apple.

En el libro, cuyo nombre en inglés hace alusión al apodo que Jobs tenía para Lisa, cuenta detalles sobre la complicada relación que tuvieron como padre e hija.

En Mínimos Peces, título con el que editorial Edhasa trae este libro al español, Lisa cuenta cómo la relación con su padre siempre nadó entre la ternura y la crueldad. Por ejemplo, en español, el apodo Small Fry puede traducirse tanto como "pecesita" como "don nadie".

Brennan-Jobs es periodista con un grado en Harvard. Para escribir el libro, regresó a su hogar para entrevistar a familiares, vecinos, exnovias y novios de sus padres. Explica que como periodista, el redactar una novela fue un proceso que le costó trabajo, pero necesario para entenderse a sí misma.

Imagen: Editorial Edhasa

Según declaró en su momento a The New York Times, lo que la autora busca no es contar el chisme de la vida de Steve Jobs para satisfacer el morbo de los fans, sino que quería escribir la historia de una familia que vivió en California en los años 80 y los problemas a los que se enfrentaban.

“Quise escribir este libro a pesar de que involucraba a una persona tan famosa, no son las memorias de la hija de una celebridad. Me interesaba contar la historia de una familia y de una chica que creció en los ochenta y los noventa en California porque si de verdad lograba hacerlo iba a conseguir una historia universal", le dijo Brennan al The New York Times.

Brennan-Jobs revela en su libro que no era una relación fácil la que tenía con su padre. Steve Jobs le retiró el habla a su mamá cuando se enteró que estaba embarazada, como resultado Chrisann Brennan se mudó a una granja en Oregón en donde sacó adelante a su hija con ayuda de Servicios Sociales. No fue hasta que Lisa tenía siete años y le hicieron una prueba de ADN mostrando el emparentamiento que Jobs la reconoció como su hija y la empezó a incorporar a su familia.

“Soy tu padre. Y soy una de las personas más importantes que vas a conocer en tu vida”, le dijo.

En el libro la autora cuenta varias anécdotas que muestran el carácter cruel que podría tener su padre. Cómo rehusarse a poner calefacción en su cuarto para “darle carácter” y pedirle que no hablara con su madre seis meses después de que se mudó a vivir con él y su otra familia.