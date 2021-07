Candace Cameron Bure habla sobre ser auténtica con sus fans mientras construye un negocio: 'El dinero nunca se interpondrá en el camino de lo que es verdadero para mí'

July 20, 2021 9 min read

Crecer en la industria del entretenimiento puede ser difícil para los actores y actrices, quienes navegan entre los distintos personajes que interpretan en la pantalla y la persona en que se convierten fuera de ella.

La importancia de comprender cómo conectarte con tu audiencia es crucial en cualquier campo: si no te mantienes auténtico, genuino y receptivo a lo que tus fans o consumidores buscan, la confianza y la coherencia en esa relación se pierden.

Para la estrella de televisión y experta en negocios Candace Cameron Bure, practicar lo que predica es la forma más importante de tener éxito en ambos esfuerzos.

“Todo se reduce al trabajo duro, a construir buenas relaciones con las personas y las empresas”, dice a Entrepreneur, animada como siempre, mientras agenda una plática al final de la tarde en medio de una semana ocupada.

Es una mirada a quiénes son y han sido Candace y sus fans durante las últimas dos décadas y más allá: mujeres reales múltiples títulos en su currículum que solo intentan hacer encajar todo mientras se disfrutan a sí mismas a la vez.

Conectar con tu audiencia

Durante años, Cameron Bure se ha comunicado con los fanáticos a través de la pantalla con su papel como D.J. Tanner en 'Full House' y 'Fuller House', el reboot del programa que llegó a Netflix en 2016 y duró cinco temporadas.

“Sé quién me sigue, sé quiénes son mis clientes, que es un rango de edad bastante amplio. Tengo muchos niños pequeños que me siguen gracias a Full House y Fuller House, pero mi grupo demográfico principal es en realidad de los 20 hasta los 60 años”, explica Candace. “Sé lo que están buscando, presto atención a esas cosas. He tenido oportunidades de asociarme con marcas que me encantan, pero si no creo que sea lo adecuado para mi cliente, es decir, que no se sientan identificados o no funcione en el rango de precios adecuado para ellos, esas son decisiones que tomo en cuenta. Quiero que sea algo que puedan usar en su vida y que realmente amen y valga la pena para ellos".

Recientemente, la actriz de 45 años interpretó a Aurora Teagarden en 'Aurora Teagarden Mysteries' de Hallmark Channel, además de producir varias películas para el canal.

"Es lo que hago y es lo que amo", dice.

Muchos fanáticos de ‘Full House’ vieron a D.J., el personaje de Cameron Bure, crecer junto con ellos, experimentando los altibajos de lo que significa llorar, enamorarse y cometer errores. Lo más importante es que el personaje de Candace mostró a los espectadores lo que significaba convertirse en la versión más auténtica de ti mismo.

“Sé muy bien que hoy la gente aún ve a D.J. Tanner como su hermana mayor o su mejor amiga de la televisión, pero siento que genuinamente es mucho de lo que soy”, explica la actriz. "He sido una persona muy abierta y honesta, me he mantenido fiel a mí misma y he caminado por mi cuenta, así que espero que ver a D.J. como mejor amiga o hermana mayor desdibuje la línea y que Candace sea esa hermana mayor o mejor amiga. Quiero ser auténtica y vulnerable de esa manera y compartir abiertamente lo bueno y lo malo".

Lleva tu verdadero ‘yo’ a los negocios

Esta noción se cuela en las actividades empresariales de Cameron Bure, que van desde asociaciones exitosas con empresas como Walmart y Canon, hasta ser una autora de bestsellers del New York Times e incluso liderar su propia empresa de desarrollo de marca y su propia productora, Candy Rock Entertainment.

En abril pasado, la estrella debutó con su primera línea de ropa Candace Cameron Bure - Fashion, inspirada en lo que usaría D.J. Tanner y también ella en su propia vida personal. Las dos tienden a ser una y lo mismo, un estilo californiano relajado, con colores brillantes y siluetas femeninas.

La empresaria explica que la línea está hecha para encarnar lo que “la mujer real quiere usar”, con muchas piezas de transición y opciones para mezclar y combinar.

"A menos que esté en una alfombra roja, llevo ropa bastante informal, pero siempre quiero que se sienta elevada", dice sobre la vibra de la marca. "A veces, simplemente usar ropa fabulosa hecha con calidad pero a un buen precio, simplemente te hace sentir bien y hace que tu día sea mejor".

Para Candace una gran parte de esto fue asegurarse de que su línea de debut fuera ‘size-inclusive’ (inclusivo con las tallas).

Aunque el dato exacto varía según las fuentes, la talla de ropa promedio para una mujer estadounidense está entre la talla 14 y la 16, y la mayoría de las marcas cataloga desde la talla 14 en adelante como ‘plus size’.

La línea de Cameron Bure abarca desde la talla triple extra pequeño hasta 5x, con precios que van desde 16 dólares (unos 320 pesos mexicanos), hasta la pieza más cara de la línea que cuesta unos 100 dólares (cerca de 2,000 pesos mexicanos). Estos precios se remontan a su filosofía de conocer a su audiencia.

Conoce a tus fans/clientes

Tanto los clientes como la base de fans de la actriz son mujeres de diversos orígenes que todavía la ven como un modelo a seguir por ser ‘la chica de al lado’ que representa la clase media de Estados Unidos, desde jóvenes adolescentes hasta madres que intentan equilibrarlo todo.

"Es increíblemente importante para mí porque esta ropa es para mujeres reales, es para todas las formas y todos los tamaños", dice Candace. "Todas las mujeres merecen la oportunidad de sentirse hermosas, cómodas y seguras con su ropa, y eso es lo que espero que las mujeres sientan al usar mi línea de ropa, y tener esas tallas inclusivas fue esencial".

Esta, dice, fue una de las principales razones por las que eligió debutar su línea con QVC, una marca con la que ha trabajado en asociación durante más de dos años.

“He tenido una experiencia maravillosa con ellos, no solo como empresa, sino también con la plataforma que brindan y el tipo de comunicación que se puede tener con el cliente”, dice. “Se siente más satisfactorio poder interactuar con el cliente, no solo en las redes sociales, sino en el programa en vivo y hablar sobre tu producto y la ropa, en este caso”.

Cameron Bure sabe que el modelo de shopping network funciona para ella y sus fans, y explica que todas las empresas con las que hace negocios tienen "ideas afines" a ella en el sentido de que la calidad es lo primero, tanto en términos de reputación como del producto en sí.

“Una cifra en dólares nunca se interpondrá en el camino de lo que es verdad para mí”, afirma.

Una herencia de honestidad y emprendimiento

Esta noción de mantenerse fiel a uno mismo y no venderse por ningún proyecto o trato comercial, es lo que ella espera transmitir a sus hijos: Natasha, de 22 años, Lev, de 21 y Maksim, de 19.

Ser madre puede ser solo otro de los muchos sombreros que usa Candace, pero sabe que haber sido y seguir siendo un modelo a seguir para millones a lo largo de los años hará que continúe queriendo alentar e inspirar a tantos como sea posible mientras sigue en el mundo de los negocios.

“Ciertamente quiero ser esa persona útil como madre en la vida de mis hijos, pero también dar esa oportunidad a otros jóvenes”, dice ella. “Quiero poder decir 'voy a arriesgarme contigo y te voy a dar esta oportunidad' y eso se siente bastante increíble, no solo como mamá, sino darle esa oportunidad a otros jóvenes también".

Con línea de ropa o sin ella, Candace Cameron Bure solo quiere empoderar e inspirar a sus clientas, algo que se nota cuando habla de sus actividades.

“Quiero que [mis clientes] sepan que su verdadera belleza proviene del interior”, dice ella. “Eso es esencial para todos nosotros. Y espero que esta ropa simplemente refleje la belleza que cada mujer lleva en el interior, y es solo un reflejo externo de eso ... Si estoy detrás de algo, significa que realmente lo amo", finalizó.