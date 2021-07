Voladores de Papantla demandan a Arath de la Torre y a la fintech Moneyman

July 16, 2021 4 min read

Los Voladores de Papantla presentaron una denuncia formal contra el presentador Arath de la Torre y la fintech Moneyman por el comercial que presentaron en semanas pasadas donde se hacía burla de esta tradición centenaria mexicana.

La querella fue presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz contra el actor y conductor de televisión y la empresa española por el anuncio donde "denigran y discriminan a los voladores”. Según el sitio Imagen del Golfo, Emilio Francisco Dorantes, presidente del Consejo para la Preservación y Conservación de los Voladores de Papantla, exigió a las autoridades una sanción para obtener una indemnización para “preservar, proteger y salvaguardar el ritual, así como velar los derechos de los bailadores”.

El anuncio de la fintech consistía con un video mostrando la danza ritual de los Voladores y la voz del actor diciendo: “¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los Voladores de Papantla y tu primer préstamo con Moneyman? En que ambos te generan cero interés”.

Imagen: Depositphotos.com

La respuesta de la audiencia no fue nada positiva y las críticas en redes sociales no se hicieron espera pues el público consideró que el comercial era una ofensa y una ridiculización a los Voladores de Papantla, una tradición que surgió en el Período Preclásico Medio mesoamericano (1200 - 1400 A.C.) y que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2009.

El comercial se volvió viral en poco tiempo y generó el enfurecimiento de los usuarios. Por lo que, la Secretaría de Cultura lanzó un tuit en donde se reprochaba el uso que Moneyman hizo de la ceremonia de los Voladores.

Imagen: Secretaría de Cultura vía Twitter

Además de esto, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), expresó su condena ante el anuncio publicitario.

Por último, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como racista el comercial presentado por la empresa de créditos.

Hace unos días hubo un cuestionamiento a la danza a los Voladores de Papantla, racista. Me acuerdo de un dirigente, y me da una pena porque era el secretario de Economía, o de Hacienda del gobierno legítimo, también con doctorados del ITAM que escribió un artículo en La Jornada y puso que no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre.