Descubren un dinosaurio en China y es bautizado en honor a un manga

July 16, 2021

Una nueva especie de dinosaurio fue descubierta cerca de la aldea Yuanlin (en la provincia de Sichuan, al sur de China), lo han bautizado como ‘Eubrontes Nobitai’ para rendirle tributo a la famosa serie de manga o dibujos animados japoneses: Doraemon.

El coautor de la investigación, Li-Da Xing, explicó que le dieron ese nombre porque la caricatura es “uno de los recuerdos más comunes de la infancia para los que nacieron en China en la década de 1980” y el año pasado la cinta, ilustrada por Fujiko F. Fujio, provocó que a muchos niños les llamen la atención los dinosaurios.

Doraemon will come to help you when you are really in trouble.

You have given many children dreams.

And it gave me the enthusiasm for work, even for me, who is your generation.

I also do my best.

Thank you very much. https://t.co/fPJeo3zTbp