Jeff Bezos llevará en su cohete a la persona más joven en viajar al espacio

July 16, 2021 3 min read

La carrera espacial avanza, ya que el vuelo espacial inaugural del fundador de Amazon, Jeff Bezos, se llevará a cabo este martes.

El vuelo altamente publicitado se llevará a cabo a través de su compañía de exploración espacial, Blue Origin, a bordo del cohete New Shepard.

Se anunció que Bezos volaría junto a su hermano, el aviador de Mercury 13 Wally Funk y un ganador anónimo de la subasta que pagó 28 millones de dólares por el codiciado lugar.

Pero ahora parece que, de hecho, no todos los sistemas optan por el espacio misterioso, esperanzado por los "conflictos de programación".

De hecho, el asiento lo ocupará el adolescente holandés Oliver Daemen, quien pasará a la historia como la persona más joven en viajar al espacio a la edad de 18 años.

Viajar junto a Funk (que tiene 82 años) hará que este vuelo espacial sea aún más histórico, ya que enviará al espacio tanto a la persona más joven como a la mayor al mismo tiempo.

Daemen, que tiene su licencia de piloto privado, asistirá a la Universidad de Utrecht para estudiar física y gestión de la innovación en el otoño. Hijo de un director ejecutivo de una firma de capital privado, fue subcampeón en la subasta por el asiento y estaba programado para tomar un vuelo posterior, pero fue ascendido cuando el ganador anterior tuvo que retirarse.

"Volar en New Shepard cumplirá un sueño de toda la vida de Oliver, quien ha estado fascinado por el espacio, la Luna y los cohetes desde que tenía cuatro años", dijo Blue Origin en un comunicado.

La compañía dijo que el misterioso postor volará en un vuelo de New Shepard en el futuro, y que todos los 28 millones de dólares de su oferta irán directamente a la organización Blue Origin Club for the Future, que también tiene como objetivo continuar desarrollando el futuro de la exploración espacial. como inspirar a los más jóvenes a seguir carreras en STEM.

El cohete New Shepard ha realizado 15 misiones exitosas al espacio sin tripulación, pero el vuelo del martes será el primero con humanos a bordo.

El vuelo lanzado se transmitirá en vivo en el sitio de Blue Origin, y el despegue se realizará actualmente a las 9 a.m. EST.