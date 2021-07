El misterioso millonario que pagó 28 mdd por viajar al espacio con Jeff Bezos no puede ir por 'problemas de agenda'

July 16, 2021 4 min read

El próximo 20 de julio de 2021 es la fecha programada para el primer viaje al espacio con pasajeros de Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos. A bordo viajarán el multimillonario fundador de Amazon, su hermano Mark y la aviadora veterana Wally Funk. En la nave también debería ir el misterioso millonario que pagó 28 millones de dólares por un asiento, pero ya canceló argumentando ‘problemas de agenda’.

A solo unos días del despegue, el magnate anónimo recordó que tenía algo más importante qué hacer, informó Blue Origin en un comunicado oficial. Aunque no se ha revelado la identidad del comprador, se sabe que pagó la millonaria suma tras ganar la subasta benéfica anunciada en mayo pasado.

Su lugar lo ocupará Oliver Daemen, un estudiante de 18 años que tiene licencia de piloto privado y está tomando un año sabático antes de entrar a la universidad para estudiar la carrera de física. El joven es hijo de Joes Daemen, CEO de Somerset Capital Partners, quien pagó un monto no especificado por un asiento en el segundo vuelo tripulado de Blue Origin. El chico se convertirá en el primer cliente de pago de Blue Origin y en la persona más joven en viajar al espacio.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353